    首頁 > 社會

    桃園警方破獲以合法掩護非法職業賭場 地點竟然在八德最熱鬧精華區

    2026/02/10 18:36 記者謝武雄／桃園報導
    警方在八德最精華、熱鬧的地區破獲一處以合法棋牌社作掩護的麻將職業賭場。（警方提供）

    警方在八德最精華、熱鬧的地區破獲一處以合法棋牌社作掩護的麻將職業賭場。（警方提供）

    八德警方昨破獲一處職業賭場，長期以合法「棋牌社」身分透過網路Line揪客賭博，並不時舉辦活動吸引賭客上門，為規避警方查緝，要求賭客加入會員，免遭警方查緝，更誇張的是，該賭場就位在介壽路、廣福路口，可說是八德最精華、熱鬧的地區，連警察都說，業者雖然深諳最安全的地方就是最危險的地方，但碰到警察還是破功。

    警方調查指出，日前接獲線報，轄區介壽路、廣福路附近一處透天民宅，立案的棋牌社涉嫌以合法掩護非法，經營職業賭場，提供民眾打麻將並抽頭，警方成立專案小組，昨見時機成熟向桃園地方法院聲請搜索票，昨夜一舉將現場洪姓負責人（女、47歲）、汪姓員工（女、55歲）、楊姓員工（男、45歲）及賭客14人查獲，查扣賭資18萬餘元、籌碼一批（38萬餘點）、麻將賭具數副，全案依賭博罪移送偵辦。

    警方表示，該棋牌社位在介壽路、廣福路口，是八德最精華、熱鬧的地區，由於是商業區，旁邊就是國小，住戶反而不多，當真是最安全的地方就是最危險的地方，最後還是難逃警察法眼。

