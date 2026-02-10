空軍憲兵收假回營失控自撞亡 可憐家世曝光......

花蓮縣壽豐鄉台9線10日清晨發生奪命車禍。（民眾提供）

一位服役中的鍾姓憲兵今天（10日）清晨駕車返回基地途中，在花蓮壽豐鄉台九線不明原因自撞號誌桿，車輛當場翻覆起火燃燒，鍾男緊急送醫仍不治。據悉，鍾男自幼喪父，由外配母親獨力撫養長大，高中畢業即從軍幫忙分擔家計，沒想到這次收假回營發生憾事，家屬得知噩耗悲痛欲絕。

今日清晨6點36分左右，24歲的鍾男駕駛黑色福特汽車，沿著壽豐鄉台九線由南往北行駛，行經志學村中山路2段附近車輛突然失控向左偏斜，隨後在毫無減速的情況下，正面猛烈撞擊路中央的分隔島及燈桿。目擊民眾指出，當下事發車輛猶如遭到揉捏的廢鐵，嚴重變形縮水，整台車翻覆並起火，駕駛則是被甩出車外，重傷倒臥路面。目擊者第一時間趕緊通報119，救護人員趕赴現場發現鍾男已OHCA，送醫急救仍因傷勢太過嚴重身亡。

據《民視新聞》報導，鍾男從小就喪父，越南籍的母親靠著賣冰，獨力將他和弟弟拉拔成人，鄰居都稱讚鍾男乖巧獨立。為了幫忙分擔家計，鍾男高中畢業就從軍，據了解昨天母親還跟他聊起退休計畫，不料隔天就天人永隔，家屬無法接受噩耗。

初步調查，鍾男持有合格駕照，經醫院抽血檢測酒測值為0，排除酒駕。鍾男在花蓮空軍基地擔任憲兵，今早疑似是為了趕赴營區服勤，沒想到在上班路上發生憾事。目前警方還在釐清事故發生原因。

相關新聞請見：魂斷台9線！花蓮空軍憲兵上班路途 猛撞燈桿引擎噴飛亡

