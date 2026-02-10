北捷連續縱火犯曾世源曾連續2週北上場勘 原計畫犯案後躲往屏東

警方查出縱火犯曾世源犯案前，曾連續2週北上赴相關捷運站點勘查，甚至計畫犯案後要到屏東躲藏。（資料照）

台北捷運大安森林公園站、善導寺站的男廁，前天接連被人縱火，警方事後逮到涉嫌縱火的台中市神岡區「大夫第自辦重劃區居民自救會」會長曾世源，他被檢方聲押獲准。其實曾在縱火前，曾連續2個星期北上到相關地點勘查，甚至計畫犯案後要去屏東躲藏，沒想到第二起縱火案後10分鐘就被警方逮到。

警方指出，73歲的曾世源前天早上從台中住家騎車到豐原火車站，搭台鐵火車北上到台北車站，轉乘北捷在大安森林公園站的男廁犯下第一起縱火案後，再搭公車跑到北車附近，徒步前往西門町沿途變裝，再從北捷西門站前往善導寺站第二次縱火，隨後徒步離去，經過仁愛路、林森南路口時被警方逮到。

據了解，曾世源前天縱火前，曾連續兩週搭車北上，到北捷善導寺站、大安森林公園站等地點勘查，計畫犯案後以徒步方式離開善導寺站，躲避警方追捕，還打算輾轉南下屏東躲藏。

曾世源獨居在台中，未婚無子，身邊親友無人知悉縱火計畫。他預先以抹布與水果網套浸泡汽油，裝入塑膠袋中避免汽油味被人聞到，再搭車北上犯案。

據悉，曾世源心思縝密，犯案時，身上沒有攜帶手機，也沒有任何可以辨認出身分的信用卡或記名票卡。當天只帶證件、1萬多元現金，除了變裝用的外套、帽子外，還有幾套打算在躲藏期間穿著的換洗衣物；當天消費也只用現金，避免留下蛛絲馬跡。

警方說，曾落網時，身上已沒有縱火用的稻草等物品，警方排除他還有其他縱火地點。由於曾預謀犯案已久，不排除將前往其台中住處與相關地點搜索，進一步清查釐情。

縱火犯曾世源在大安森林公園站男廁犯下第一件縱火案。（記者王冠仁翻攝）

