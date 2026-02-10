彰化某民宿淪「豬仔園區」月薪10萬、包吃包住、免出國原來是當車手

彰化縣警方在張男的指引下，瓦解以民宿為據點的車手集團。（資料照，警方提供）

彰化縣一處民宿淪為車手集團活動據點！詐團在網路刊登「月薪10萬、包吃包住、免出國」徵求內勤文書工作，求職者上門才知是當車手提款，7名車手在民宿等待上游下指令出門領錢、辦提款卡，其餘時間都待在民宿內「接受圈管」，猶如東南亞詐騙園區的「豬仔」。

現年20歲的張男入坑後，被「車手頭」押去領款，機警的行員發現有異報警，彰化警方瓦解這個以民宿為據點的「車手集團」。案經彰化地院審理，6名車手否認犯行，仍分別被判5年10月至3年10月不等徒刑，唯一認罪的張男被判10月徒刑，併科罰金10萬元。

張男向警方供稱，他求職誤入詐團陷阱，被囚禁在民宿7天，直到被帶往金融機構申辦金融卡順便提款才被抓，警方同時逮捕監控他的孫男、趙男，再到民宿內逮到另外4名成員，所有成員皆稱，在民宿辦公、打雜或相互看管，沒有受到虐待。

判決書指出，被告所屬詐欺集團，為監控人頭帳戶提供者，避免人頭帳戶提供者「報警」、「黑吃黑」，將他們集中在民宿看管，由孫男發給薪水，但招募者是孫男的上游。該車手集團性質有點像東南亞「豬仔園區」，只是他們待在國內的民宿「相互」看管，等待指示行動。

落網的車手頭孫男否認犯行，他稱自己是被高薪吸引而來這裡工作，不知工作內容是詐騙。但警方從誰負責訂房、手機通聯紀錄，逐一釐清被告等人的任務分配，該民宿負責人與詐騙案無關，反而是受害人，只因孫男選擇這裡當「圈禁」據點，詐團在任務結束後就會「轉移陣地」到另一間民宿。

判決書指出，涉案的詐團總共有3個提款帳戶，被害人張男、彭女先後匯600萬、300萬至帳戶內，2022年11月18日張男在孫男、趙男陪同下到銀行臨櫃提款，行員發現是警示帳戶，通知警方到場處理，張男供稱「我是人肉提款機，都住在民宿內」，警方在張男帶領下到民宿抓人，發現另有4名車手，他們辯稱，前來打工、打雜，否認擔任車手。警方發現所有車手都是「相互看管」，接受指令領錢。刑度最重的是孫男、趙男，兩人負責發薪水，並與上游聯繫，出伙食費，也監視車手提款，孫男被判5年10月徒刑，趙男4年10月徒刑，刑度最低的楊女已60多歲，被判3年10月。

