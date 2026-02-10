為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彰化某民宿淪「豬仔園區」月薪10萬、包吃包住、免出國原來是當車手

    2026/02/10 17:15 記者顏宏駿／彰化報導
    彰化縣警方在張男的指引下，瓦解以民宿為據點的車手集團。（資料照，警方提供）

    彰化縣警方在張男的指引下，瓦解以民宿為據點的車手集團。（資料照，警方提供）

    彰化縣一處民宿淪為車手集團活動據點！詐團在網路刊登「月薪10萬、包吃包住、免出國」徵求內勤文書工作，求職者上門才知是當車手提款，7名車手在民宿等待上游下指令出門領錢、辦提款卡，其餘時間都待在民宿內「接受圈管」，猶如東南亞詐騙園區的「豬仔」。

    現年20歲的張男入坑後，被「車手頭」押去領款，機警的行員發現有異報警，彰化警方瓦解這個以民宿為據點的「車手集團」。案經彰化地院審理，6名車手否認犯行，仍分別被判5年10月至3年10月不等徒刑，唯一認罪的張男被判10月徒刑，併科罰金10萬元。

    張男向警方供稱，他求職誤入詐團陷阱，被囚禁在民宿7天，直到被帶往金融機構申辦金融卡順便提款才被抓，警方同時逮捕監控他的孫男、趙男，再到民宿內逮到另外4名成員，所有成員皆稱，在民宿辦公、打雜或相互看管，沒有受到虐待。

    判決書指出，被告所屬詐欺集團，為監控人頭帳戶提供者，避免人頭帳戶提供者「報警」、「黑吃黑」，將他們集中在民宿看管，由孫男發給薪水，但招募者是孫男的上游。該車手集團性質有點像東南亞「豬仔園區」，只是他們待在國內的民宿「相互」看管，等待指示行動。

    落網的車手頭孫男否認犯行，他稱自己是被高薪吸引而來這裡工作，不知工作內容是詐騙。但警方從誰負責訂房、手機通聯紀錄，逐一釐清被告等人的任務分配，該民宿負責人與詐騙案無關，反而是受害人，只因孫男選擇這裡當「圈禁」據點，詐團在任務結束後就會「轉移陣地」到另一間民宿。

    判決書指出，涉案的詐團總共有3個提款帳戶，被害人張男、彭女先後匯600萬、300萬至帳戶內，2022年11月18日張男在孫男、趙男陪同下到銀行臨櫃提款，行員發現是警示帳戶，通知警方到場處理，張男供稱「我是人肉提款機，都住在民宿內」，警方在張男帶領下到民宿抓人，發現另有4名車手，他們辯稱，前來打工、打雜，否認擔任車手。警方發現所有車手都是「相互看管」，接受指令領錢。刑度最重的是孫男、趙男，兩人負責發薪水，並與上游聯繫，出伙食費，也監視車手提款，孫男被判5年10月徒刑，趙男4年10月徒刑，刑度最低的楊女已60多歲，被判3年10月。

    h4>☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播