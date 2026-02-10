前桃市議員參選人被控為郭台銘收購連署書 桃院判蕭立妍無罪

曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍。（資料照，記者周敏鴻攝）

曾代表民進黨參選桃園市楊梅區市議員落敗的蕭立妍，被控以每份200元代價委託同屆趙姓議員參選人，為有意參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘收購參選總統連署書，檢調搜索時，蕭女早一步出境，返國後被桃園地檢署傳喚到案後，依違反總統副總統選舉罷免法起訴；桃園地院今（10日）審結，以證據不足判處蕭女無罪。

檢方起訴指出，46歲蕭立妍與郭台銘陣營聯繫連署與資金調度事宜，2023年10月2日上午與趙男約在桃園區某超商碰面，蕭女當面交付500份空白連署書與5萬元現金，指示趙男以200元代價，賄賂具連署資格民眾進行連署；同月13日下午，雙方又約在平鎮區某超商碰面，趙交回已完成的138份連署書，蕭女又給300份空白連署書，要求繼續找人連署，允諾支付所需費用。

檢調接獲檢舉於2023年10月下旬發動搜索，查獲趙男並查扣297份完成的連署書，趙男與連署民眾等人認罪，桃園地院審理後，判處趙男1年2月有期徒刑、緩刑3年；參與連署者獲檢方緩起訴處分。蕭女因檢調搜索時離境，返國後被檢方傳喚到案起訴。

桃園地院審理時，蕭女否認涉案，指檢方起訴內容並非事實，只憑趙男的單一指證就起訴她，她並解釋與趙男見面，是為了償還此前積欠的債務，並未委託對方收購連署書，且她出國不是避風頭，而是早已計畫的洽商行程，且依期程返國。

法官審理認為，趙男於偵查及審理時證述前後不一、說法矛盾，可信度不足，且依蕭、趙雙方通軟體聊天紀錄，也未顯示曾付錢委託趙男收購連署書，全案只有趙男單一指控，並無其他證據認定蕭女有犯罪行為，因此以證據不足，判處蕭女無罪。可上訴。

