詐欺女稱罕症想回港治病 法官翻開兩度通緝黑歷史駁回

香港籍陳姓女子因涉詐欺取財、非法利用個資，分別判處有期徒刑3月及5月。不過，陳女聲稱罹患重症肌無力、腦神經轉化症，需返回香港接受治療，聲請解除限制出境、出海。士林地方法院審理認為，陳女過往多次不到庭、曾遭兩度通緝，仍有高度逃亡之虞，且其病情未證明「非出境不可」，裁定駁回聲請。

裁定指出，陳女主張自己罹患罕病，過去曾在香港接受中醫針灸與免疫球蛋白治療，因目前滯留台灣導致療程中斷，生命陷入危險，且在台灣舉目無親、行動不便，連基本三餐都成問題，請求准許解除限制出境、出海，返港治病。

不過，法院調查，陳女因違反個資法及詐欺取財等罪，於審理期間多次未到庭，且早在2022年、2023年間即因不到庭遭通緝，後雖一度到案，卻未受出境限制，再度出境未到庭，至於2025年再次遭發布通緝。直至去年12月1日入境台灣才通緝到案，法院同月2日裁定限制其出境、出海8個月。

法院今年1月判處陳女應執行有期徒刑7月，可易科罰金，但陳女已提起上訴，全案尚未確定。法官認為，雖屬可易科罰金之刑度，仍不可謂輕，且被告歷次審理期間多有規避司法程序情形，顯示其有故意不面對審判的傾向。

針對陳女主張須返港治療部分，法官審酌，其所提出資料僅能證明曾在香港就醫，無法證明相關疾病「僅能」在香港治療，且陳於先前訊問時亦曾表示計畫赴台大醫院就醫，難認有非出境不可的必要。

綜合考量案件訴訟進行程度、陳女所涉刑責、犯行侵害法益、逃亡可能性及比例原則，法官認為限制出境及出海的原因仍然存在，為確保後續審理及刑罰執行順利進行，認有繼續維持限制必要，裁定駁回聲請。全案可再抗告。

