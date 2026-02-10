台中春安出動警犬臨檢 酒店爆乳辣腿妹忍不住喊「好可愛喔」

火辣酒店妹目光隨著警犬移動。（民眾提供）

農曆春節將近，台中市第五分局9日晚間於北屯區展開高強度擴大臨檢勤務，期間也出動警犬進入酒店「專業嗅聞」，一整排爆乳辣腿妹排排站配合檢查，目光隨著警犬移動，忍不住回頭嬌喊「好可愛！」。

從現場畫面可見，酒店內燈光明亮，走道上多名身穿貼身洋裝、低胸爆乳、秀出修長美腿的小姐依序站立，配合警方查驗身分與臨檢程序，隨著訓犬員牽著警犬現身，氣氛瞬間轉變，警犬隊派出的「LaLa」與「Dottie」兩隻警犬低頭專注嗅聞隨身物品與周邊環境，動作俐落、神情專業，展現高度訓練成果。

只見警犬一靠近，不少小姐紛紛回頭關注，甚至露出笑容嬌嗔直呼「好可愛喔」，不過警方仍全程保持專業態度，逐一檢視是否有違禁品或不法情事，臨檢流程嚴謹不馬虎，兩隻警犬更以「暨萌又殺」的專業模樣穿梭在包廂間，靈敏嗅聞有無不法違禁品，嚴肅執法中帶著親民氣息，也同步達到震懾不法功能。

第五分局指出，此次勤務由分局長親自督軍，結合警犬隊、義警、民防及社區守望相助隊等單位共同執行，針對酒店、KTV、舞廳、電子遊戲場等治安顧慮場所，以及重要道路口同步實施封閉式臨檢與路檢，展現警方春節前強勢掃蕩、打擊不法的決心，將持續透過擴大臨檢、警犬支援及取締酒駕等勤務模式，全面淨化治安環境，讓市民能安心過年、平安迎新。

爆乳辣腿妹排排站，警犬專業嗅聞。（民眾提供）

警方同步擴大臨檢及取締酒駕。（民眾提供）

