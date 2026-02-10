高金素梅遭檢調搜索 林志潔：國安站主導 疑牽涉敵對勢力

立委高金素梅遭檢調搜索，陽明交大法律學者林志潔認為若由國安站主導，疑牽涉敵對勢力。（擷取自林志潔臉書）

立委高金素梅今天遭檢調搜索，其中也包括國家安全維護處，陽明交大法律學者林志潔指出，調查局的組織有兩面向，第一是以功能區分，例如國家安全維護處、洗錢防制處、廉政處、資通安全處。第二面向是在偵辦案件時以區域來分管轄，會有北中南機動工作處負責專案，以及各縣市調查站，國家安全維護處是專辦共諜案的機動組，中資是否介選，是否違反反滲透法，都為國安站執掌，若有國安站主導，代表案件與敵對勢力有所牽涉。

林志潔說，據報導，此次遭檢調約談的除高金素梅，還有屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆，就連高金素梅的辦公室主任與高的助理都被約談，據新聞稿，涉及醫材管理法與助理費。由於國安站隸屬國家安全維護處，是調查局專辦共諜案的機動組。中資是否介選，是否違反反滲透法，均為國安站執掌，若由國安站主導，也表示案件與敵對勢力有所牽涉。

林志潔也提到，據《中華民國憲法增修條文》第4條第8項，立委除現行犯，在會期中不受逮捕或拘禁。若非現行犯，檢調欲逮捕會期中的立委，須先經立法院許可，若在會期，北檢要逮捕聲押立委，須經立法院許可。

