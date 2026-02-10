為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    全國首座救災物資倉儲南投動土 內政部拚3年內全台擁4座

    2026/02/10 16:38 記者劉濱銓／南投報導
    全台首座專屬救災物資倉儲在南投竹山消訓中心動土，內政部政務次長馬士元（前排左三）、消防署長蕭煥章（前排左二）均親自出席。（記者劉濱銓攝）

    全台首座專屬救災物資倉儲在南投竹山消訓中心動土，內政部政務次長馬士元（前排左三）、消防署長蕭煥章（前排左二）均親自出席。（記者劉濱銓攝）

    內政部在南投縣竹山鎮的消防署訓練中心，斥資1.37億餘元建置專屬救災物資中部倉儲，內政部政務次長馬士元今出席動土指出，未來3年內新北、屏東、花蓮3縣市也將建置到位，以充實北中南東救災量能，以維民眾生命安全。

    馬士元表示，台灣位處地質敏感帶，容易受天災與極端氣候影響，為此消防署在南投竹山消訓中心建置台灣首座「專屬救災物資倉儲」，平日可作災害演練、搶救訓練基地，若遇災害時，可在第一時間進行搜救行動，提供穩定持續的後勤支援，提升防救災能量。

    倉儲建置係歷經921大地震後，參酌美、日等先進國家經驗，充實國內外重大災害搶救所需，接軌國際標準，未來3年內在東部花蓮、南部屏東、北部新北市都將設置專屬救災物資倉儲，確保各區域在面臨重大災害時，可獨立且快速集結救災能力，保障民眾生命財產安全。

    消防署長蕭煥章表示，中部專屬救災物資倉儲總經費1.37億元，總樓地板面積1979平方公尺，為地上2層鋼骨、鋼筋混凝土建物，今動工後預計明年8月完工、12月啟用，並將購置「管理、搜索、救援、後勤、醫療」5大救災裝備器材與重型裝備，未來災害發生，各地救災人員只要攜帶個人裝備，抵達災害區域即可就近使用器材，大幅提升救災調度效率，甚至北部倉儲也可藉由桃園機場進行國際救援，發揮「Taiwan Can Help」人道精神。

    南投竹山消訓中心中部專屬救災物資倉儲動土，內政部政務次長馬士元出席動土典禮。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山消訓中心中部專屬救災物資倉儲動土，內政部政務次長馬士元出席動土典禮。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山消訓中心中部專屬救災物資倉儲動土，成為全台第一座，內政部政務次長馬士元（左四）出席動土典禮。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山消訓中心中部專屬救災物資倉儲動土，成為全台第一座，內政部政務次長馬士元（左四）出席動土典禮。（記者劉濱銓攝）

    全台首座專屬救災物資倉儲在南投竹山消訓中心動土，預計明年12月啟用。（記者劉濱銓攝）

    全台首座專屬救災物資倉儲在南投竹山消訓中心動土，預計明年12月啟用。（記者劉濱銓攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播