北市警郭昇翰廁所裝針孔偷拍70女 二審改判13年4月

郭姓男警（左）不僅是創意私房會員，還在駐地女廁裝針孔偷拍。（資料照）

台北市警局大安分局前警員郭昇翰，任職期間在派出所廁所架設攜帶式攝像頭，偷拍女同事和民眾如廁，另於執行勤務時，見報案人上衣領口低、襯衫鈕釦有漏洞，就用手機錄影偷拍，總計70人受害，其中還包括3名兒童。一審台北地院去年6月將郭員依兒少性剝削、公務員妨害秘密等罪合併判處12年徒刑，另依個資法罪判刑1年2月；高等法院今改判，依15件兒少性剝削、竊錄隱私罪各處8月至1年6月徒刑，總刑期13年4月，未定應執行刑，55件違反個資法罪，因入鏡的被害人身分不明或未提告，改判無罪。可上訴。

高院今依3件兒少性剝削防制法之「公務員拍攝兒童少年性影像罪」各判處1年6月刑，偷拍12名有提告的成年人方面，依「公務員假借職務上機會，故意無故竊錄他人身體隱私部位罪」判4件10月刑、7件判刑8月，1件因是在同學住處偷拍，與公務無關，依「無故攝錄他人性影像罪」判刑10月。

一審另依55件違反個資法「公務員假借職務機會，非法蒐集個人資料罪」將郭員各判1年徒刑，但二審認為，其中1件的被害人已撤告、1件未提告，其餘53人的身分不明，不知被害人是誰，也沒被害人出面提告，55件皆改判無罪。

檢警調查，郭昇翰為警專34期畢業，2017年在台北市大安分局派出所任職，他從2022年至2024年8月間，於上班時間於駐地1樓的公用廁所內，裝設攜帶式攝像頭進行偷拍，下班時再前往拆下，將檔案轉存到電腦硬碟，被害人除了同事、女警，還有前來報案、接受調查或借廁所的民眾、精神病患等，連年幼女童都不放過。

檢警擴大調查，發現郭員的偷拍地點不僅在1樓廁所，還有2樓的男女共用廁間，見有女同仁如廁，他就尾隨到隔壁廁間，從上方越過門板，手持手機偷拍如廁風光。

不僅如此，郭員被查扣的手機還有偷拍女子胸口的影片，檢警查出他時常在外執行勤務、處理交通事故時，見報案人領口較低，或是襯衫鈕釦有縫隙，就會假借朝對方使用手機，實際上是在偷拍對方胸部。

檢方清查，被害人多達70人，但只找到其中17名被害人提告，北檢2024年底依兒少性剝削、假借職務機會妨害秘密等罪起訴、追加起訴。

