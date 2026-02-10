為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市警郭昇翰廁所裝針孔偷拍70女 二審改判13年4月

    2026/02/10 16:28 記者張文川／台北報導
    郭姓男警（左）不僅是創意私房會員，還在駐地女廁裝針孔偷拍。（資料照）

    郭姓男警（左）不僅是創意私房會員，還在駐地女廁裝針孔偷拍。（資料照）

    台北市警局大安分局前警員郭昇翰，任職期間在派出所廁所架設攜帶式攝像頭，偷拍女同事和民眾如廁，另於執行勤務時，見報案人上衣領口低、襯衫鈕釦有漏洞，就用手機錄影偷拍，總計70人受害，其中還包括3名兒童。一審台北地院去年6月將郭員依兒少性剝削、公務員妨害秘密等罪合併判處12年徒刑，另依個資法罪判刑1年2月；高等法院今改判，依15件兒少性剝削、竊錄隱私罪各處8月至1年6月徒刑，總刑期13年4月，未定應執行刑，55件違反個資法罪，因入鏡的被害人身分不明或未提告，改判無罪。可上訴。

    高院今依3件兒少性剝削防制法之「公務員拍攝兒童少年性影像罪」各判處1年6月刑，偷拍12名有提告的成年人方面，依「公務員假借職務上機會，故意無故竊錄他人身體隱私部位罪」判4件10月刑、7件判刑8月，1件因是在同學住處偷拍，與公務無關，依「無故攝錄他人性影像罪」判刑10月。

    一審另依55件違反個資法「公務員假借職務機會，非法蒐集個人資料罪」將郭員各判1年徒刑，但二審認為，其中1件的被害人已撤告、1件未提告，其餘53人的身分不明，不知被害人是誰，也沒被害人出面提告，55件皆改判無罪。

    檢警調查，郭昇翰為警專34期畢業，2017年在台北市大安分局派出所任職，他從2022年至2024年8月間，於上班時間於駐地1樓的公用廁所內，裝設攜帶式攝像頭進行偷拍，下班時再前往拆下，將檔案轉存到電腦硬碟，被害人除了同事、女警，還有前來報案、接受調查或借廁所的民眾、精神病患等，連年幼女童都不放過。

    檢警擴大調查，發現郭員的偷拍地點不僅在1樓廁所，還有2樓的男女共用廁間，見有女同仁如廁，他就尾隨到隔壁廁間，從上方越過門板，手持手機偷拍如廁風光。

    不僅如此，郭員被查扣的手機還有偷拍女子胸口的影片，檢警查出他時常在外執行勤務、處理交通事故時，見報案人領口較低，或是襯衫鈕釦有縫隙，就會假借朝對方使用手機，實際上是在偷拍對方胸部。

    檢方清查，被害人多達70人，但只找到其中17名被害人提告，北檢2024年底依兒少性剝削、假借職務機會妨害秘密等罪起訴、追加起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播