為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    網路接單、門市偷貨 男子做無本生意還獲5星評價

    2026/02/10 13:55 記者許麗娟／高雄報導
    宋男提著包包到連鎖美妝店竊取商品的影像全被錄。（民眾提供）

    宋男提著包包到連鎖美妝店竊取商品的影像全被錄。（民眾提供）

    高雄市刑事警察大隊今（10）日公布偵破一起連鎖藥妝店的連續竊盜案，家住台南的宋姓男子（37歲）在蝦皮購物平台以低於市價販售保養、保健品等，客戶下單後，再前往連鎖藥妝店竊取商品寄貨，還獲得超過5000則評價5顆星，近2個多月已得手近百萬元，宋男8日在台南租屋處被逮，警方同時查扣到一批美妝商品及贓款5200元。

    據了解，曾在某大賣場工作的宋男，近半年發現某連鎖藥妝店因防竊感應門常惹消費爭議而關閉，卻因此為宋男大開行竊之門，業者發現，包括高雄、台南及台中等地的多家門市，自去年11月起連續遭竊高達14次，調閱門市監錄影像發現皆是宋男所為，時常帶著大包包入店大肆搜刮商品，估計損失近百萬元。

    警方調查發現，宋男在蝦皮開設賣場販售保養品、保健品等逾9年，主打原廠公司正貨，但以門市價近5、6折的策略吸引客戶下單，後，再前往連鎖藥妝店竊取所需供貨，並多次故意設斷點，在目標門市前幾百公尺徒步前往，趁店員忙碌之際徒手竊拿商品裝入所攜揹包及提包內，以此轉手銷贓還因此獲得超過5000則評價5顆星，而得手的錢全拿去吃喝玩樂，被逮時身上僅剩5200元，同時查扣一批還未來得及售出的化妝品精華液、刮鬍刀、魚油、洗髮精等贓物。

    高市刑大表示，推測宋男以此犯案手法恐已近半年，本案除依竊盜罪嫌移送台灣橋頭地方檢察署偵辦外，持續針對宋嫌在蝦皮賣場販售明細進行擴大清查追訴。

    宋男偷遍連鎖美妝店高雄、台南、台中多家門市。（民眾提供）

    宋男偷遍連鎖美妝店高雄、台南、台中多家門市。（民眾提供）

    連鎖美妝店近2個多月已被偷近14次。（民眾提供）

    連鎖美妝店近2個多月已被偷近14次。（民眾提供）

    警方在宋男租屋處查扣的大批化妝品精華液、刮鬍刀、魚油、洗髮精等贓物。（民眾提供）

    警方在宋男租屋處查扣的大批化妝品精華液、刮鬍刀、魚油、洗髮精等贓物。（民眾提供）

    警方在宋男租屋處查扣的大批化妝品精華液、刮鬍刀、魚油、洗髮精等贓物。（民眾提供）

    警方在宋男租屋處查扣的大批化妝品精華液、刮鬍刀、魚油、洗髮精等贓物。（民眾提供）

    警方在宋男租屋處查扣的大批化妝品精華液、刮鬍刀、魚油、洗髮精等贓物。（民眾提供）

    警方在宋男租屋處查扣的大批化妝品精華液、刮鬍刀、魚油、洗髮精等贓物。（民眾提供）

    宋男在台南租屋處被逮後，被帶回高雄偵辦。（民眾提供）

    宋男在台南租屋處被逮後，被帶回高雄偵辦。（民眾提供）

    宋男的蝦皮責場稱已經營9年，並提供原廠全新現貨、完整外包裝和公司正貨3大保證。（民眾提供）

    宋男的蝦皮責場稱已經營9年，並提供原廠全新現貨、完整外包裝和公司正貨3大保證。（民眾提供）

    宋男的網路賣場有超過5000則評價及保有5顆星。（民眾提供）

    宋男的網路賣場有超過5000則評價及保有5顆星。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播