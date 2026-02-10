網路接單、門市偷貨 男子做無本生意還獲5星評價

宋男提著包包到連鎖美妝店竊取商品的影像全被錄。（民眾提供）

高雄市刑事警察大隊今（10）日公布偵破一起連鎖藥妝店的連續竊盜案，家住台南的宋姓男子（37歲）在蝦皮購物平台以低於市價販售保養、保健品等，客戶下單後，再前往連鎖藥妝店竊取商品寄貨，還獲得超過5000則評價5顆星，近2個多月已得手近百萬元，宋男8日在台南租屋處被逮，警方同時查扣到一批美妝商品及贓款5200元。

據了解，曾在某大賣場工作的宋男，近半年發現某連鎖藥妝店因防竊感應門常惹消費爭議而關閉，卻因此為宋男大開行竊之門，業者發現，包括高雄、台南及台中等地的多家門市，自去年11月起連續遭竊高達14次，調閱門市監錄影像發現皆是宋男所為，時常帶著大包包入店大肆搜刮商品，估計損失近百萬元。

警方調查發現，宋男在蝦皮開設賣場販售保養品、保健品等逾9年，主打原廠公司正貨，但以門市價近5、6折的策略吸引客戶下單，後，再前往連鎖藥妝店竊取所需供貨，並多次故意設斷點，在目標門市前幾百公尺徒步前往，趁店員忙碌之際徒手竊拿商品裝入所攜揹包及提包內，以此轉手銷贓還因此獲得超過5000則評價5顆星，而得手的錢全拿去吃喝玩樂，被逮時身上僅剩5200元，同時查扣一批還未來得及售出的化妝品精華液、刮鬍刀、魚油、洗髮精等贓物。

高市刑大表示，推測宋男以此犯案手法恐已近半年，本案除依竊盜罪嫌移送台灣橋頭地方檢察署偵辦外，持續針對宋嫌在蝦皮賣場販售明細進行擴大清查追訴。

宋男偷遍連鎖美妝店高雄、台南、台中多家門市。（民眾提供）

連鎖美妝店近2個多月已被偷近14次。（民眾提供）

警方在宋男租屋處查扣的大批化妝品精華液、刮鬍刀、魚油、洗髮精等贓物。（民眾提供）

警方在宋男租屋處查扣的大批化妝品精華液、刮鬍刀、魚油、洗髮精等贓物。（民眾提供）

警方在宋男租屋處查扣的大批化妝品精華液、刮鬍刀、魚油、洗髮精等贓物。（民眾提供）

宋男在台南租屋處被逮後，被帶回高雄偵辦。（民眾提供）

宋男的蝦皮責場稱已經營9年，並提供原廠全新現貨、完整外包裝和公司正貨3大保證。（民眾提供）

宋男的網路賣場有超過5000則評價及保有5顆星。（民眾提供）

