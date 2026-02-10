為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    逃逸移工變夜店DJ 斜槓跨國藥頭毒害外勞圈栽了

    2026/02/10 13:45 記者劉濱銓／南投報導
    印尼逃逸移工（中）流竄台中市當起夜店DJ，並「斜槓」跨國藥頭毒害外勞圈，仁愛警方循線埋伏逮人。（圖由仁愛警方提供）

    印尼逃逸移工（中）流竄台中市當起夜店DJ，並「斜槓」跨國藥頭毒害外勞圈，仁愛警方循線埋伏逮人。（圖由仁愛警方提供）

    南投仁愛警方先前在轄區查獲毒品藥腳，溯源掌握到1名36歲逃逸移工「阿信」（化名）就是跨國藥頭，並在台中的夜店當DJ，平時吸收移工當藥腳，四處販毒殘害外勞圈，警方上月22日逮捕犯嫌，起出安非他命、帳冊等贓證物，訊後依毒品危害防制條例移送南投地檢署，並由移民署南投專勤隊收容。

    仁愛警方表示，逃逸移工「阿信」是印尼籍，2024年起被通報失聯，之後流竄台中市鬧區租屋藏匿，並在外勞夜店擔任DJ，在外勞圈小有名氣，每週五、六會利用在夜店工作的機會，累積人脈成為跨國販毒集團成員，販售二級毒品安非他命，平日則吸收合法移工為藥腳，為其販售毒品牟利，毒害外勞甚鉅。

    警方說，上月22日在藥頭「阿信」返回台中租屋處時，預先部署警力埋伏，趁其不備時一擁而上，順利逮捕嫌犯，並起獲安非他命、吸食器、帳冊、分裝袋等證物，惟犯嫌對於毒品來源仍交代不清，之後將持續向上溯源，訊後已依毒品危害條例送辦，目前仍在南投專勤隊收容，將待案件起訴宣判或執行遣返。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

