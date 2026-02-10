魂斷台9線！花蓮空軍憲兵上班路途 猛撞燈桿引擎噴飛亡

花蓮縣壽豐鄉台9線今清晨發生一起奪命車禍，汽車引擎噴飛到對向車道。（民眾提供）

花蓮縣壽豐鄉台9線今（10）清晨發生一起奪命車禍！24歲鍾姓男子駕駛黑色福特汽車北上行經204.7公里處時，不明原因失控，高速猛烈撞擊路中央的號誌燈桿。由於撞擊力道驚人，車體當場扭曲變形，整顆引擎甚至與車體分離、噴飛到對向車道起火，鍾男也被甩出車外倒地。警消到場將傷者送醫仍宣告不治，詳細車禍原因目前由警方調查當中。

吉安警分局初步調查，這起事故發生在今日清晨6點36分左右。年約24歲的鍾姓男子駕駛黑色福特汽車，沿著壽豐鄉台9線由南往北行駛。當車輛行經志學村中山路二段附近，也就是台9線204.7K處時，車輛突然失控向左偏斜，隨後在毫無減速的情況下，正面猛烈撞擊路中央的分隔島及燈桿。

請繼續往下閱讀...

後方車輛目擊民眾心有餘悸指出，當時撞擊瞬間發出巨大響聲，黑色轎車車體猶如遭到揉捏的廢鐵，嚴重變形縮水。更恐怖的是，撞擊力道強大到導致車輛引擎直接「噴掉」，整顆引擎脫離車殼後，飛過分隔島掉在對向（南下）車道還起火。鍾姓駕駛則在猛烈翻滾中被甩出車外，重傷倒臥路面。

現場目擊者見狀，第一時間趕緊下車協助放置三角錐，並拿滅火器撲滅噴飛引擎的火勢，同時通報119。救護人員抵達現場時，發現鍾男已無呼吸心跳且失去意識，救護車一路CPR送往醫院急救，但終因全身多處重創，院方在上午8點左右宣告死亡。

初步調查，鍾男持有合格駕照，經醫院抽血檢測酒測值為0，排除酒駕。鍾男在花蓮空軍基地擔任憲兵，今早疑似是為了趕赴營區服勤，沒想到在上班路上發生憾事。由於案發路段目前尚無拍到撞擊瞬間的監視器，吉安警分局正持續調查事發前肇事車輛行經的路口監視器畫面，並調閱附近車輛行車紀錄器，以釐清確切的車速及事故發生原因。

花蓮縣壽豐鄉台9線今清晨發生一起奪命車禍。（民眾提供）

花蓮縣壽豐鄉台9線今清晨發生一起奪命車禍。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法