打林姿妙名號詐財6500萬！宜縣府專員許智信更一審判總刑期73年2月

高等法院更一審將許智信其餘10案依貪污治罪條例之利用職務上機會詐取財物罪，各量處7年2月至7年10月徒刑，總刑期共73年2月，尚未定合併應執行刑，追徵沒收全部犯罪所得。可上訴。

宜蘭縣政府前專員許智信，被控於任職期間打著縣長林姿妙秘書的名號詐騙17人，得款6500萬元。其中7件先前已被依刑法詐欺罪判刑2年6月定讞，已發監入獄，高等法院更一審今將其餘10件依貪污治罪條例之利用職務上機會詐取財物罪，各量處7年2月至7年10月徒刑，總刑期共73年2月，尚未定合併應執行刑，追徵沒收全部犯罪所得。可上訴。

一審依貪污治罪條例利用職務詐財等17罪將許智信合併判刑12年；二審改認定僅構成17件刑法詐欺罪，不成立貪污罪，改判徒刑4年10月；最高法院先判其中7件詐欺罪定讞，但認為另10件不構成貪污罪的理由不完備，撤銷發回更審；高等法院更審庭今天維持一審認定此10件為職務詐財罪。

請繼續往下閱讀...

高院去年10月裁定，7件已定讞的詐欺罪，合併應執行2年6月有期徒刑，許智信已發監服刑。未來待此10罪判決確定後，將再行裁定確定刑期。

宜蘭地檢署起訴指出，許智信受宜蘭縣政府聘任為公共造產基金「僱用專員」，後來支援縣長室，擔任林姿妙團隊駐區宜蘭市專員，他對外聲稱自己是縣長秘書、助理、駐區專員，利用綜理業務的職務機會，於2021年6月至2023年9月間，向10位民眾誆稱，可投資尚未公開的政府採購標案，詐騙錢財；又於2024年1月至9月間，向另7人佯稱民間投資，詐騙錢財。

許智信因積欠高利貸，2023年9月底突然曠職失聯，被害人紛紛報警，許男落跑9天後，在台北車站落網被收押，宜檢2024年2月起訴。

一審宜蘭地院認定許在縣府聘任公職，竟利用公務職務機會，訛稱有政府採購標案或一般投資案遂行詐騙，依17件職務詐財罪，合併判處應執行12年徒刑。

許智信上訴，二審高院認定，許男的職務內容與縣府採購案、工程標案並無關聯，不符「利用職務機會詐取財物罪」要件，改依刑法詐欺取財罪論處，17罪各判7月至1年10月，合併執行4年10月徒刑，追徵沒收6500萬元。

最高法院就7件詐欺罪駁回上訴定讞，另10件則認為二審未依職務詐財罪論處的理由不完備，撤銷發回。

高院更一審上月6日開庭，許智信承認詐欺，否認貪污，稱因欠債挖東牆補西牆才犯案，沒有詐財惡意，犯行與他的採購職務無關，也沒有實質影響力，請求從輕量刑。

檢察官反駁，許男利用縣府頭銜和職務上機會，向被害人詐取財物，犯罪所得高達6500萬元，敗壞公務員形象，侵害國家法益甚鉅，犯罪情節嚴重，請求從重量刑。更一審今天宣判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法