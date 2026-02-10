7旬婦騎車自摔？警發現汽車零件 逮嘉義梅山農會保險部主任酒駕肇逃

竹崎鄉嘉115鄉道深夜發生酒駕肇逃事件。（竹崎警分局提供）

嘉義縣梅山鄉農會保險部陳姓主任酒後開車上路，今天凌晨1時許在竹崎鄉嘉115鄉道追撞70歲劉姓女騎士，陳某肇事後逃逸。劉婦倒臥血泊中，路人經過通報發生自摔事故，員警到場發現有其它汽車零件，經閱監視錄影器循線於2小時內查獲陳姓肇事人，酒測值高達每公升0.57毫克，全案依酒駕肇逃罪嫌移送法辦。

梅山鄉農會總幹事黃書賢獲報相當震怒，強調依規定懲處。

嘉義縣警局竹崎分局於2月10日凌晨1時接獲報案，指在115鄉道發生一起自摔案件，經警方到場發現傷者身體多處挫傷意識模糊，機車車身受損嚴重，遂聯繫救護單位緊急將傷者送醫。經送往嘉義基督教醫院急救，有腦出血、雙腿骨折、骨盆破裂等傷勢，目前仍在加護病房，尚未脫離險境。

惟警方查看現場發現有其他車輛的車體破損散落在現場，研判非單純自摔，遂調閱監視錄影器，循線發現肇事者駕駛之車輛，於2小時內查獲陳姓對造肇事人，經對陳男實施酒測發現酒測值高達每公升0.57毫克，所幸經警方迅速蒐證處理，才能將肇事者繩之以法，全案依公共危險、肇事逃逸罪移送嘉義地檢署。

竹崎分局表示，酒後駕車行為嚴重危害其他用路人安全，警方再次呼籲駕駛人，切勿心存僥倖酒後上路，應找代駕或搭乘計程車，保障自身及他人安全，發生交通事故應留在現場報警處理，切莫心存僥倖逃逸，以免遭受更重之刑罰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

竹崎鄉嘉115鄉道深夜發生酒駕肇逃事件，被撞婦人傷重。（竹崎警分局提供）

竹崎鄉嘉115鄉道深夜發生酒駕肇逃事件，肇事車輛保險桿毀損。（竹崎警分局提供）

