巨業公車撞死東海女大生二度輾壓 同行學姐作證：聽到骨頭碎裂的聲音

台中市林姓東海女大生前年9月被巨業客運施姓駕駛撞輾死亡，台中地院今天開庭，當庭播放施姓司機二度輾壓的影像。（民眾提供）

台中市林姓東海女大生前年9月被巨業客運施姓駕駛撞輾死亡，雙方因賠償金額談不攏至今未和解，台中地院今天開庭，法院傳當天和林姓女大生一起過馬路被撞的王姓學姐作證，並當庭播放公車和路口監視器影像，王女表示，林女被撞時在右前車輪前，原本有呻吟聲，還會喊「很痛」，但公車司機突然又往前開，「聽到骨頭碎裂的聲音，呻吟聲就消失了」，林女母親看到這一幕忍不住啜泣，施姓司機則說：「對林媽媽很抱歉」。

巨業客運施姓駕駛，前年9月22日晚上9點多，駕駛305號公車，在台中市綠川東街撞上走在斑馬線上的東海大學林姓女大生和王姓學姐，施男下車只看到車輪旁露出一隻手，卻沒有進一步確認傷者狀況，竟然就再次上車將公車往前移動，導致被撞倒的女學生遭到二度輾壓，最終不幸身亡。

台中地院今天開庭，當天同行的王姓學姐出庭作證，王女表示，當晚跟林女看完電影正要散步回家，當時是綠燈過行人穿越道，有看到公車左轉，原本以為公車不會撞上，沒想到司機沒減速直接撞上，自己被撞後在地上翻滾一圈坐在地上，林女則在右前車輪前。

王姓學姐表示，剛被撞上時，還可聽到林女的呻吟聲並喊「痛」，不過後來司機不知為何又往前開，「聽到骨頭碎裂的聲音，呻吟聲就消失了」，自己馬上大叫，要求司機往後退一點。

檢察官並當庭播放路口和公車上的行車紀錄器影像，影像中可看到兩人被撞後王女翻滾後坐在地上，林女的手則出現右前車輪附近，施姓司機一度下車查看，不過隨後上車，又發動車子往左前方向開，右前輪因此輾壓到林女，王女見狀大喊「快一點」、「快一點」，要求趕快叫救護車。

林女母親當庭看到女兒被二度輾壓而喪命，難過不斷啜泣；施姓司機則說：「對林媽媽很抱歉」。

