北迴線觀音隧道電纜遭剪斷 竊盜集團3嫌落網

北迴鐵路觀音隧道號誌電纜線，去年12月被人剪斷，警方逮捕3嫌移送法辦。（圖由警方提供）

北迴鐵路觀音隧道內的號誌電纜線，去年12月被人剪斷，剪下的電纜線卻遺留現場，警方循線查出電纜竊盜集團所為，逮捕3名嫌犯，依加重竊盜及公共危險罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，因涉案情節重大，其中2人被收押。

位在宜蘭縣南澳鄉的北迴鐵路觀音隧道，去年12月14日凌晨1點多傳出鐵道號誌異常，鄰近的漢本車站人員進入隧道查看，距離隧道南口約100公尺處，發現號誌電纜線被剪斷，但沒有帶走，因適逢深夜，沒有列車行駛，上午6點25分完成修復，讓列車正常發車，因作案手法特殊，一度被懷疑搞破壞，案發後向行政院國土安全辦公室通報。

請繼續往下閱讀...

鐵路警察局花蓮分局今天（10日）發布新聞稿指出，警方獲報後成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦，循線查出電纜竊盜集團犯案，在宜蘭縣逮捕王姓、葉姓、藍姓3名涉案男子，案發現場起獲寬度約5公分、總長26公尺的電纜線及電動油壓剪犯罪工具。

警方調查，王姓主嫌等3人採取具計畫性犯案方式，多次勘查環境，再侵入隧道內行竊，過程中製造偵查斷點、規避警方查緝，專案小組深入追後鎖定嫌犯身分陸續拘捕到案，全案已在1月22日移送法辦，檢察官訊後聲押，王男、葉男2人被收押。

據了解，有竊盜前科的3名嫌犯共組電纜竊盜集團，相中位處偏遠的觀音隧道行竊，不料，剪斷電纜線當下發出火花，加上傳出不明聲響，3人擔心行跡敗露而火速逃離，剪斷電纜線置於現場，為此案增添搞破壞的想像空間。

涉及觀音隧道號誌電纜線竊案的嫌犯（中），被警方拘捕到案。（圖由警方提供）

警方查出電纜竊盜集團多次勘查環境，再侵入隧道內行竊。（圖由警方提供）

涉及觀音隧道號誌電纜線竊案的嫌犯，被移送宜蘭地檢署偵辦。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法