歌唱APP變投資教室 6％高報酬天天賺？台中婦保單借款差點飛了

蔡婦臨櫃申辦保單借款。（民眾提供）

歌唱APP不只用來歡唱，竟也成了投資教室？台中市59歲蔡姓婦人，近日在網路社群結識網友後，對方以「好康相報」為由，介紹她投入虛擬貨幣投資，強調報酬穩定、獲利驚人，為了加碼資金，她甚至動念以保單借款方式籌措資金，所幸在郵局行員與警方即時介入下攔阻，保住10萬元積蓄。

台中市第三分局東區分駐所員警張鴻、尤建翔，前天接獲轄內郵局通報蔡婦疑遇詐，隨即趕赴現場了解，行員表示，蔡婦稍早臨櫃申辦保單借款，在關懷資金用途時得知，她經由網友介紹正投入虛擬貨幣投資，隨即腦中警鐘大作，立即請警方到場協助釐清。

經了解，蔡婦是近期透過歌唱軟體認識一名網友，在對方「呷好逗相報」下開始進行虛擬貨幣投資，對方宣稱投入資金越多、獲利越高，每筆交易最低都有6％報酬，雖然將資金挹注至陌生投資標的一度讓她感到遲疑，但交易APP畫面顯示資產持續增加，加上網友不斷鼓吹，才想要透過保單借款10萬元，增加投資籌碼。

員警一聽便心裡有數，查看蔡婦出示的投資APP畫面後，當場直言：「妳被騙了啦！」蔡婦起初仍半信半疑，經員警耐心分析詐騙手法與常見話術後，這才恍然大悟，當場打消保單借款念頭，也依建議中斷與該名網友聯繫，成功避免財損；第三分局指出，隨著「加強重要節日安全維護工作」展開，警方提醒民眾務必守護辛苦錢，凡遇到要求解除保單、借貸或匯款投資等情形，應提高警覺，先向家人、金融機構或警方查證。

行員與警方即時介入攔阻，保住蔡婦10萬元積蓄。（民眾提供）

