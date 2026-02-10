北市大安區民宅藏百家樂 警搗破扣5.7億籌碼堆成小山

警方當場逮捕陳男及賭客共33人，並查扣面額高達5億7756萬元的籌碼及91萬元現金。（記者鄭景議翻攝）

28歲陳姓男子在台北市大安區安和路一段租下民宅經營百家樂職業賭場，企圖趁著春節期間大賺一筆。大安分局昨日凌晨3時許，動員刑事特勤中隊及派出所警力持搜索票強力破門，當場逮捕陳男及賭客共33人，並查扣面額高達5億7756萬元的籌碼及91萬元現金，全案訊後移送法辦。

今年加強重要節日安全維護工作自2月9日正式展開，警方立即展現強力執法決心。大安分局警方先前接獲線報，指稱安和路一段某處民宅入夜後人影幢幢，疑似經營地下賭場。經長時間蒐證後，警方會同刑事特勤中隊與敦化南路派出所組成專案小組，於昨日凌晨展開突擊行動。

當警方持台北地方法院核發的搜索票進入現場時，多名賭客正圍繞在賭桌旁豪賭，見到全副武裝的特勤隊員衝入，紛紛嚇得不知所措。警方在現場共計逮捕約28歲的陳姓負責人、工作人員及賭客等共33人，並查扣了無線電、多組監視器等相關作案證物。

除了現場流動的現金新台幣91萬元外，更搜出面額共計5億7756萬元的點數籌碼，查扣的賭資規模驚人。全案在偵訊過後，警方將陳姓負責人及相關工作人員依刑法賭博罪移送台北地檢處持續偵辦；至於現場參與博弈的賭客，則依違反社會秩序維護法進行裁處。

