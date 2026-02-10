為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中警迎新踩街送福袋 教你這招守住私密照

    2026/02/10 13:37 記者許國楨／台中報導
    台中市警局婦幼隊宣導團，近日深入傳統市場發送福袋。（警方提供）

    台中市警局婦幼隊宣導團，近日深入傳統市場發送福袋。（警方提供）

    數位性暴力案件頻傳，從Deepfake到近期震驚社會的台大生變聲誘騙案，台中市警局婦幼隊嚴陣以待，為了搶在春節前守住民眾的「私密照」，婦幼宣導團近日特別深入傳統市場，發放印有「白馬小女警」的限量平安福袋，現場互動爆笑不斷，更意外測出小朋友的超誠實反應！

    根據台中市警局年統計，去年性影像案件中成人受害者高達 72.5%，打破「只有小孩會被騙」的迷思，犯嫌常利用變聲器、偽裝身分等方式誘騙私密照後進行勒索，婦幼隊特別強調，數位性暴力的傳播速度比病毒還快，「不拍、不轉傳、不下載」才是最強的防火牆。

    宣導現場最吸睛的莫過於互動問答環節，當員警幽默提問：「長得帥、是小鮮肉，就要秀出來給別人看？所以要多拍裸照嗎？」現場孩子們不假思索大喊：「是！」嚇得家長臉色大變，秒回：「NO！不可以！」引起全場民眾哄堂大笑，這段插曲也讓員警趁機機會教育：「身體是自己的，任何人都不能強迫你拍下私密影像。」

    此次「平安福袋」內容物誠意滿滿，包含磁吸式薯條造型封口夾（象徵封印外流風險）、酒精噴瓶與造型擦手巾，許多市場民眾與小朋友為了搶答領福袋，擠爆現場，婦幼隊呼籲，保護性影像安全是每個人的責任，非經同意轉傳、分享他人私密影像是違法行為，更是對被害人的二次傷害，只有人人都做到「不拍、不轉傳、不下載」，才能徹底斷絕這條數位性暴力的罪惡產業鏈，切記私密照不外流，這份平安比什麼都重要！

    宣導團踩街提醒性影像犯罪的嚴重性。（警方提供）

    宣導團踩街提醒性影像犯罪的嚴重性。（警方提供）

    婦幼隊發送的平安福袋。（警方提供）

    婦幼隊發送的平安福袋。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播