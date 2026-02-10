中警迎新踩街送福袋 教你這招守住私密照

台中市警局婦幼隊宣導團，近日深入傳統市場發送福袋。（警方提供）

數位性暴力案件頻傳，從Deepfake到近期震驚社會的台大生變聲誘騙案，台中市警局婦幼隊嚴陣以待，為了搶在春節前守住民眾的「私密照」，婦幼宣導團近日特別深入傳統市場，發放印有「白馬小女警」的限量平安福袋，現場互動爆笑不斷，更意外測出小朋友的超誠實反應！

根據台中市警局年統計，去年性影像案件中成人受害者高達 72.5%，打破「只有小孩會被騙」的迷思，犯嫌常利用變聲器、偽裝身分等方式誘騙私密照後進行勒索，婦幼隊特別強調，數位性暴力的傳播速度比病毒還快，「不拍、不轉傳、不下載」才是最強的防火牆。

宣導現場最吸睛的莫過於互動問答環節，當員警幽默提問：「長得帥、是小鮮肉，就要秀出來給別人看？所以要多拍裸照嗎？」現場孩子們不假思索大喊：「是！」嚇得家長臉色大變，秒回：「NO！不可以！」引起全場民眾哄堂大笑，這段插曲也讓員警趁機機會教育：「身體是自己的，任何人都不能強迫你拍下私密影像。」

此次「平安福袋」內容物誠意滿滿，包含磁吸式薯條造型封口夾（象徵封印外流風險）、酒精噴瓶與造型擦手巾，許多市場民眾與小朋友為了搶答領福袋，擠爆現場，婦幼隊呼籲，保護性影像安全是每個人的責任，非經同意轉傳、分享他人私密影像是違法行為，更是對被害人的二次傷害，只有人人都做到「不拍、不轉傳、不下載」，才能徹底斷絕這條數位性暴力的罪惡產業鏈，切記私密照不外流，這份平安比什麼都重要！

宣導團踩街提醒性影像犯罪的嚴重性。（警方提供）

婦幼隊發送的平安福袋。（警方提供）

