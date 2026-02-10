為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台銀一天要換3仟萬新鈔 盾牌警力護「紅包本」引驚呼

    2026/02/10 11:34 記者黃旭磊／台中報導
    盾牌警力湧進台銀黎明分行演練。（讀者提供）

    盾牌警力湧進台銀黎明分行演練。（讀者提供）

    台灣銀行從9日就開啟換新鈔服務，台中警方表示，台銀是春節前最早開放一般民眾換鈔行庫，連續兩天以來，光是黎明分行每天要換超過3仟萬新鈔、湧入超過5百名民眾，警方出動「鎮暴盾牌」警力，民眾驚嘆稱「保護紅包本」有夠讚。

    台銀從週一就開始換發新鈔，行方指出，日平均數約3仟萬左右、單日人次約5百人，換新超不限定是台銀客戶，一般民眾都可以換，加上從9日就提供服務成為台中地區換鈔民眾首選，黎明分行今天一早就有大批民眾排隊，要換鈔當「紅包本」。

    台中市第四警分局表示，台銀黎明分行人潮滿滿，派盾牌警力趕往實施防搶演練，演練情境模擬歹徒進入銀行意圖搶奪現金，行員立即依程序啟動警報並保持冷靜應對，員警包圍、喝止並控制嫌疑人，過程太逼真了，不少民眾信以為真。

    黎明派出所說，預期馬年春節前，人潮與金流熱絡，為確保民眾財產安全，將加強銀行周邊巡守，也特別針對有大額換鈔、存提款需求民眾提供「護鈔」協助，讓民眾安心辦理金融交易。

    防搶演練過程逼真，不少民眾信以為真。（讀者提供）

    防搶演練過程逼真，不少民眾信以為真。（讀者提供）

