無視禁愛令！酒店少爺愛上小姐 被經紀人打成豬頭

在高雄市精品酒店擔任少爺的蘇姓男子，無視公司「禁愛令」跟酒店小姐小茹（化名）發生感情，剛好小茹也是陳姓酒店經紀人的女友，陳男邀集3名友人把蘇男打成豬頭，並逼迫他簽下50萬本票，被法官依私行拘禁罪判徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，在酒店工作的蘇姓男子因常與酒店妹小茹互動，兩人發生情愫後，被陳姓酒店經紀人得知此事，由於小茹也是陳男的女友，加上公司規定，禁止與酒店小姐談戀愛，否認小姐萬一離職「上岸」，會少一個賺錢的人，因此進去工作時，店長會提醒說不能跟小姐戀愛的規定，不然要賠償店內營業損失。

陳男要求蘇男出來面對，蘇男也自知理虧，2024年1月25日到酒店談判時，蘇男剛進包廂，就被陳男和3名友人（3人均不起訴處分分）逼跪在地，陳男等人分別拿棒球棍、工地帽及菸灰缸開始打蘇男，造成蘇男頭部外傷、頭皮撕裂傷1公分、臉部撕裂傷1公分、左耳鈍挫傷併耳膜破孔、左上臂鈍傷併上臂肌肉內血腫、胸部鈍傷。

蘇男被打成豬頭後，陳還嗆聲：「我對你很仁慈，這是你第二次跟我女友發生關係」，逼迫蘇男簽下50萬本票；蘇簽完本票後才被人送醫急救，事後他報警提告，高雄地方法院審理時，陳男坦承犯行，被法官依私行拘禁罪判徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

