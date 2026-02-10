為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    無視禁愛令！酒店少爺愛上小姐 被經紀人打成豬頭

    2026/02/10 11:48 記者黃佳琳／高雄報導
    蘇姓酒店少爺無視禁愛令搞上酒店妹，被經紀人男友打成豬頭。示意圖（資料照）

    蘇姓酒店少爺無視禁愛令搞上酒店妹，被經紀人男友打成豬頭。示意圖（資料照）

    在高雄市精品酒店擔任少爺的蘇姓男子，無視公司「禁愛令」跟酒店小姐小茹（化名）發生感情，剛好小茹也是陳姓酒店經紀人的女友，陳男邀集3名友人把蘇男打成豬頭，並逼迫他簽下50萬本票，被法官依私行拘禁罪判徒刑6月，得易科罰金。

    判決指出，在酒店工作的蘇姓男子因常與酒店妹小茹互動，兩人發生情愫後，被陳姓酒店經紀人得知此事，由於小茹也是陳男的女友，加上公司規定，禁止與酒店小姐談戀愛，否認小姐萬一離職「上岸」，會少一個賺錢的人，因此進去工作時，店長會提醒說不能跟小姐戀愛的規定，不然要賠償店內營業損失。

    陳男要求蘇男出來面對，蘇男也自知理虧，2024年1月25日到酒店談判時，蘇男剛進包廂，就被陳男和3名友人（3人均不起訴處分分）逼跪在地，陳男等人分別拿棒球棍、工地帽及菸灰缸開始打蘇男，造成蘇男頭部外傷、頭皮撕裂傷1公分、臉部撕裂傷1公分、左耳鈍挫傷併耳膜破孔、左上臂鈍傷併上臂肌肉內血腫、胸部鈍傷。

    蘇男被打成豬頭後，陳還嗆聲：「我對你很仁慈，這是你第二次跟我女友發生關係」，逼迫蘇男簽下50萬本票；蘇簽完本票後才被人送醫急救，事後他報警提告，高雄地方法院審理時，陳男坦承犯行，被法官依私行拘禁罪判徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播