4男為討20萬元債務電擊虐死欠債男 2人判無期、2人14年刑定讞

23歲男子曾仁宏，前年2月為了向欠他20萬元的24歲李姓男子討債，約李男到台南市新營區的民宅談判，卻夥同友人張峻嘉、黃信雄、李家瑞分持棍棒打他、用刺青針刺他，還拆開延長線接到110V電壓的家庭用電持續電擊他，李男全身傷痕累累，終因觸電過久陷入休克才罷手，開車載李男至醫院丟包，經急救仍傷重不治；最高法院維持一、二審判決，依傷害致死罪判曾仁宏、張峻嘉2人無期徒刑、黃信雄、李家瑞各14年徒刑定讞。

判決指出，曾仁宏於2024年2月1日晚間，約當天生日的李男到新營區的民宅1樓談判，談判時曾男4人對於李男表達短期內無力還債感到不滿，從2日凌晨2時到4時多，持續分持棍棒、刺青針，毆打與刺擊李男的雙手、雙腳與肩膀、臀部、嘴巴等部位。

眾人還持續以家用電路電擊李男，由李家瑞外出買電源延長線，把延長線拆解後，接到李男的身上形成電路，再接上室內電插座通電，對李男持續電擊、凌虐，李男全身多處瘀傷、挫裂傷與燒灼傷等各種傷勢。

直到2日凌晨5點許，李男傷重不省人事，4人才將李男抬到李男開來的車後座，由李家瑞開車將李男載到柳營奇美醫院救治。

但李男因遭痛毆，且持續遭電擊，導致多發性鈍傷與電擊傷，電流通過心臟引發心因性休克，於同日凌晨5點半不治身亡。新營警方獲報查辦，查出是曾男4人圍毆、凌虐傷害李男致死。

台南地院國民法庭認定4人共同犯傷害致死罪，曾、張2人皆為累犯，主導全案且下手最重，判處無期徒刑，黃、李各判14年刑，二審、三審皆駁回上訴，全案定讞。

