為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    4男為討20萬元債務電擊虐死欠債男 2人判無期、2人14年刑定讞

    2026/02/10 11:28 記者張文川／台北報導
    最高法院。（記者張文川攝）

    最高法院。（記者張文川攝）

    23歲男子曾仁宏，前年2月為了向欠他20萬元的24歲李姓男子討債，約李男到台南市新營區的民宅談判，卻夥同友人張峻嘉、黃信雄、李家瑞分持棍棒打他、用刺青針刺他，還拆開延長線接到110V電壓的家庭用電持續電擊他，李男全身傷痕累累，終因觸電過久陷入休克才罷手，開車載李男至醫院丟包，經急救仍傷重不治；最高法院維持一、二審判決，依傷害致死罪判曾仁宏、張峻嘉2人無期徒刑、黃信雄、李家瑞各14年徒刑定讞。

    判決指出，曾仁宏於2024年2月1日晚間，約當天生日的李男到新營區的民宅1樓談判，談判時曾男4人對於李男表達短期內無力還債感到不滿，從2日凌晨2時到4時多，持續分持棍棒、刺青針，毆打與刺擊李男的雙手、雙腳與肩膀、臀部、嘴巴等部位。

    眾人還持續以家用電路電擊李男，由李家瑞外出買電源延長線，把延長線拆解後，接到李男的身上形成電路，再接上室內電插座通電，對李男持續電擊、凌虐，李男全身多處瘀傷、挫裂傷與燒灼傷等各種傷勢。

    直到2日凌晨5點許，李男傷重不省人事，4人才將李男抬到李男開來的車後座，由李家瑞開車將李男載到柳營奇美醫院救治。

    但李男因遭痛毆，且持續遭電擊，導致多發性鈍傷與電擊傷，電流通過心臟引發心因性休克，於同日凌晨5點半不治身亡。新營警方獲報查辦，查出是曾男4人圍毆、凌虐傷害李男致死。

    台南地院國民法庭認定4人共同犯傷害致死罪，曾、張2人皆為累犯，主導全案且下手最重，判處無期徒刑，黃、李各判14年刑，二審、三審皆駁回上訴，全案定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播