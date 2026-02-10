酒駕撞斷「小腸」！也有人撞破膀胱

台東基督教醫院創傷外科醫師廖得凱從電腦斷層影像判斷酒駕自撞的男子小腸血管疑有外滲血液，加上血壓變得不穩，而決定緊急開刀。（東基提供）

農曆年節將至，親友聚會飲酒機會大增，台東基督教醫院創傷外科醫師廖得凱提醒，酒後的判斷力、反應力都會降低，在東基幾乎每個月都會收到酒駕造成創傷的病人，平均一季就有一例為重大外傷須緊急手術。去年有位49歲男子酒後開車自撞竟然把小腸撞斷了，其中有30公分完全斷裂、60公分撕裂傷。所幸男子緊急手術順利、復原情況良好。

廖得凱表示，這位男子送抵急診時意識清楚，但腹痛、血壓持續下探、心跳不穩，經檢查評估決定緊急開刀。原來是小腸多處破裂、撕裂，甚至有斷面分離、缺血變色，伴隨腹腔嚴重出血，歷經近4小時的緊急輸血、重建、縫合，順利完成手術，但術後小腸長度剩下約250公分（成人小腸長度約350至500公分）。

另一例是53歲男子酒後騎機車跌倒後腹部疼痛，出血點並非最常見的肝臟、脾臟，而是膀胱破了一個約4乘3公分的大洞，腹膜、小腸也有小撕裂傷，最後縫合傷口、抽出超過1000西西血性腹水，並放置導尿管，出院後在一般外科及泌尿科門診追蹤一個月康復。

台東縣警局統計，2025年台東縣因交通事故死亡有32人，其中酒駕事故死亡有4人，與全國的比例相當。廖得凱說明，酒後開車容易釀災的原因，首先是飲酒者受酒精影響，對周遭的感知能力降低，無法及時掌握前方狀況，容易超出對速度的認知，而超速或闖紅燈；其次在意外發生時，多數人會下意識地保護身體最核心的地方，例如頭部、胸腹，避免致死性傷害。但酒駕者完全喪失這項功能，難以及時保護，所以致死率幾乎是非酒駕交通事故的5倍。提醒民眾逢年過節親友返鄉聚會難免小酌，請事先找好代駕或交通接送，千萬不要為了一時的「醉」開心斷送幸福。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

