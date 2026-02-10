春節連假長達9天 屏東走春警用AI製網頁懶人包當疏導儀表板

墾丁大街行人管制區。（警方提供）

今年春節連續假期將於2月14日至2月22日登場長達9天，針對易壅塞路段、觀光熱點及大型活動會場，屏東警方全面規劃交通疏導崗位並部署「交通快速疏導部隊」，並透過AI打造智慧網頁，如同民眾出遊走春的「專屬儀表板」，讓用路人能走得更順暢。

屏東縣警察局以情境管理為核心，將結合標準化預警機制與智慧交通控制，讓民眾走得安心、行得順暢，並以去年交通紓導作為經驗，持續推動「零死亡、少傷亡」與「零事故、交通順暢」目標穩健推進。

警方指出，據歷年連假車流監測與大數據分析，南下車流高峰預估集中於初一及初二上午8時至12時；北上返程車潮則自初四下午13時起湧現，初五下午13時至15時仍為高峰時段，而轄區內熱點的屏鵝公路台1線接台26線及台17線等要道，警察局已建構「標準化預警及上崗控燈機制」，主動掌握旅遊住房率、天候與活動資訊；當南下（台1、台17線）每小時達2700輛，或北上（台9、台26線）達1600輛，立即啟動通報與手動控燈，提前把壅塞風險壓在初始階段。

警察局並啟動智慧號誌交控系統搭配員警現場指揮引導，並視車流實施調撥車道管制，2月17日、18日（初一、初二）上午於台1線水底寮至內獅路段實施南下調撥；2月20日、21日（初四、初五）中午過後於台1線楓港至枋山路段實施北上調撥，以提升道路通行效率並降低回堵；墾丁大街於2月17日至21日（初一至初五）每日18時至22時採「人車分流」，規劃行人徒步區，車輛請改道大灣路並配合指揮通行。

警方也因應AI風潮，透過AI打造網頁版的「2026春節屏安行」專屬交通資訊網頁，整合屏鵝公路（台1線、台26線）即時路況預警、調撥車道管制動態及替代道路視覺化導引，民眾僅需掃描 QR Code 即可掌握最新路況，避開壅塞時段與路段，網頁同時串聯 Google Maps 提供觀光景點及大型活動停車場「一鍵導航」服務，有效指引駕駛人精準停放車輛，減少因尋找車位導致的併排違停與交通混亂，提供民眾更直覺、便利的數位交通指引，確保春節假期行車順暢，屆時就會開放QR Code供民眾掃描使用。

枋寮五岔路口交管。（警方提供）

屏東警方用AI打造交通資訊網頁。（警方提供）

屏東警方用AI打造交通資訊網頁。（警方提供）

屏東警方用AI打造交通資訊網頁。（警方提供）

屏東警方用AI打造交通資訊網頁。（警方提供）

