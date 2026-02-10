警官和議員搶女人！莊武能被控勒索情敵千萬元 二審判刑出爐

前警官莊武能涉不正當關係，被控勒索情敵議員，高等法院今改依恐嚇取財罪判刑5月，可易科罰金15萬元，妨害公務仍判無罪。（資料照）

前台南市警察局3線1星的秘書室主任莊武能，因婚外情糾紛，被控用LINE傳訊勒索新竹縣張姓男議員1000萬元，駕車逃離時被警方開槍逮捕，新竹地檢署依恐嚇取財、妨害公務罪起訴，一審新竹地院認為他曾向議員表明不要給錢，沒有恐嚇勒索之意，依強制罪判處可易科罰金的6月徒刑，妨害公務罪判無罪；檢辯上訴，高等法院今日改依恐嚇取財罪判刑5月，可易科罰金15萬元，妨害公務仍判無罪。

莊武能被控於2022年耶誕節後，不滿張姓男議員介入他跟高姓婚外情女友的感情，連續3天假冒高女、「某甲」2個身分，向張男勒索1000萬元洩憤，警方循線追查要逮捕他時，他還作勢試圖衝撞員警。

請繼續往下閱讀...

莊員主張，他只是要整張男，並非真的要勒索，而新竹橫山警方的盤查作為明顯不當，且未表明身分，彷彿是黑衣人要押人，他只是想逃離現場，無意襲警或妨害公務。

一審新竹地院認定，莊男多次傳訊息要脅張姓議員，放話要爆料張男跟高女的婚外情、涉圖利高女任職的度假村等，但莊男也曾直接表示「不用給錢」，顯見其用意只是為了讓張男疲於奔波、寢食難安，並非真的有意恐嚇取財。

但莊男身為高階警職官員，遇到感情糾紛卻不知理性、和平處理，以脅迫手段逼迫被害人，犯後又未真心悔悟，依強制罪論處，量刑6月。

妨害公務方面，一審認定，楊姓警員從偵防車副駕駛座下車揮舞手臂後，隨即猛力敲擊莊的車輛駕駛座車窗，曾姓分隊長復至莊的車子右後方猛敲車身和車窗，蔡姓偵查佐就對空鳴槍，再對車子左前輪擊發2槍，全程不到10秒，顯非合法作為，也不是查證身分時的必要流程，毫不符合刑事訴訟法、警察職權行使法的要求，莊男不明對方身分，試圖逃離屬一般人正常心態，判無罪。

案經上訴，日前莊到高院開庭，否認犯強制罪，坦言自己當時失去分寸，他深感羞愧、自責，很後悔做出幼稚失當的事情，強調他並非真的要錢，過程中一直叫張不要給錢，講到激動處一度哽咽，稱過去從警的獎金、獎勵都可以不要，但強調自己不是不重視名譽的人，希望爭取無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法