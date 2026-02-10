為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    春節返鄉出遊、苗栗3景點觀光人次估破百萬 苗警呼籲善用APP

    2026/02/10 10:42 記者蔡政珉／苗栗報導
    春節返鄉出遊、苗栗3景點觀光人次破百萬，苗警呼籲善用APP。（苗栗縣警察局提供）

    春節返鄉出遊、苗栗3景點觀光人次破百萬，苗警呼籲善用APP。（苗栗縣警察局提供）

    今年農曆春節連續假期共9天，不少民眾會返鄉、出遊，苗栗縣警察局今天指出，通霄白沙屯拱天宮、義水美木雕街與大湖草莓文化館皆吸引超過百萬人次造訪，苗警將增派警力強化疏導作為，警方也呼籲，民眾可善用科技工具，包括加入「苗栗縣政府」LINE官方帳號獲取旅遊交通資訊、下載「警政服務」、「高速公路1968」、「i68即時路況」、「即時路況影像」與「幸福公路」等APP注意交通資訊。

    苗栗縣警察局表示，最新觀光數據統計，通霄「白沙屯拱天宮」憑藉強大的民間信仰魅力，在去年11個月吸引超過400萬人次朝聖，穩坐苗栗最強景點寶座；此外，三義水美木雕街與大湖草莓文化館也分別吸引百萬人次造訪。針對春節期間旅遊人次增加的熱門景點，苗警將增派警力強化疏導作為，請用路人務必配合現場員警引導，有序通行，維持路口淨空。

    另外，苗栗縣警方指出，為因應國道北返車流，19至20日（初三及初四）中午1點至傍晚6點，縣內國道1號與國道3號高速公路各交流道北向入口匝道將實施高乘載管制；19至21日（初三至初五）每日中午12點至0點，封閉國道3號西濱交流道北向入口匝道；另於20至22日（初四至初六）每日10點至晚間9點封閉台61線西濱快速道路竹南－後龍段6處平交路口。

    春節返鄉出遊、苗栗3景點觀光人次破百萬，苗警呼籲善用APP。（苗栗縣警察局提供）

    春節返鄉出遊、苗栗3景點觀光人次破百萬，苗警呼籲善用APP。（苗栗縣警察局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播