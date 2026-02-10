為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    卸貨後想不起來停哪 攤商求助警方找回生財車

    2026/02/10 10:36 記者王捷／台南報導
    孫姓攤商水仙宮市場卸貨後忘停車處，尋車不著報案。海安所警員調監視器配巡邏，海安路旁尋回小貨車。（記者王捷攝）

    孫姓攤商水仙宮市場卸貨後忘停車處，尋車不著報案。海安所警員調監視器配巡邏，海安路旁尋回小貨車。（記者王捷攝）

    59歲攤商9日在水仙宮市場卸貨後，把綠色小貨車停在附近，忙完卻想不起停車位置，遍尋不著，急向海安派出所求助，員警調閱路口監視器並配合巡邏，短時間在海安路與海成街口找到車，確認未遭竊。

    攤商孫姓男子當天先在民族路一帶卸貨，隨後將車輛駛離停放，返攤忙碌後要取車返家，卻因記憶模糊在周邊繞找多時仍未尋獲。

    海安所巡佐黃柏堯、警員葉品瑩、盧佩均受理後，先安撫孫男情緒並釐清可能動線，所內同仁調閱周邊監視器追查車輛行蹤，從影像排除遭竊可能，再把車輛行進方向交由巡邏人員沿海安路逐一清查。員警依監視器指引與對轄區路網的熟悉，在海安路與海成街口路旁停車格內找到小貨車。

    孫男到場確認車況與車內生財工具完好，對於自己記錯位置感到不好意思，也感謝員警協助。警方提醒，春節期間市場周邊車流量大，海安路1段至3段全長約3.7公里且景觀相似，停車後可用手機拍下停放位置、周遭明顯地標，或記錄停車格編號，降低遺忘風險。

