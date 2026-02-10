承攬整地趁機非法回填廢土 4嫌被判刑

黃姓男子利用承攬整地工程機會非法回填來路不明廢土，被法院判2年2個月徒刑。（資料照）

黃姓男子利用承攬整地工程的機會，與王姓男子合謀，將來路不明的廢土運進工地，再透過廖男聯絡工地劉姓怪手司機進行回填，地主發現後報警處理，揪出黃男等4人送辦，屏東地院依違反廢棄物清理法判處黃男等4人2年2個月不等徒刑，可上訴。

黃姓男子在長治鄉承攬一處整地工程，竟借此掩護非法傾倒回填行為，他與王姓友人合謀，將未具合法申請來路不明的廢土，作為工地回填用途，透過廖姓男子仲介聯絡工地內的劉姓怪手司機，將好幾車次的廢土進行回填，陳姓地主發現後決定報警處理，但黃男等人否認非法掩埋廢土犯行，卻提不出合法清運的相關證明文件，檢方偵辦後，依違反廢棄物清理法將黃男等4人起訴。

屏東地院認為黃男等人未具清除、處理廢棄物專業能力，也未依規定領有相關許可文件，違法從事廢棄物清理，影響土地所有權人權益，破壞自然環境與公共環境衛生，實屬不該，且犯後態度不佳，依犯案情節分別判處黃男2年2個月徒刑、判處王男2年徒刑、判處廖男1年6個月徒刑、判處劉男1年3個月徒刑。

