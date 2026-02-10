難得！撿到皮夾報案民眾前腳剛走 失主後腳就到警所

拾獲皮夾民眾前腳剛走，失主梁男後腳就到派出所。（民眾提供）

年節將近，民眾外出頻繁，遺失隨身物品的情況時有所聞，台中市西區近日卻上演一場宛如電影情節般暖心巧合，一位民眾主動將拾獲皮夾送往警所，員警依程序受理準備查詢失主資料，未料短短1分鐘後，失主竟突然現身，讓這起遺失物案件幾乎同一時間「發現、破案、發還」，連從警10多年的員警也直呼罕見。

第一分局指出，31歲梁男前天在台中驛鐵道文化園區用餐後，騎乘YouBike前往中區三民路一帶，途中發現隨身皮夾不慎遺失，內心相當焦急，隨即沿原路返回尋找仍未尋獲，遂抱著一絲希望前往鄰近西區派出所詢問，巧合的是，梁男抵達派出所前，即有一民眾已在三民路與民族路口拾獲該皮夾，並主動送至該所交由警方處理。

警方確認皮夾內證件後，正準備聯繫失主梁男時，梁男便走進派出所詢問，經比對證件及描述內容無誤後，警方立即將皮夾發還，梁男見皮夾失而復得，當場鬆了一口氣，對拾金不昧的熱心民眾與警方的即時協助頻頻致謝，直呼實在太幸運！

更巧的是，拾獲皮夾的民眾前腳才剛離開派出所，梁男後腳便踏進門詢問，幾乎「同時發現、破案」，讓高員也直呼從警多年仍難得一見。

第一分局呼籲，年節將至，警方執行加強重要節日安全維護工作，除持續強化治安及交通外，也請民眾外出時務必隨時留意自身財物，將皮夾、手機等貴重物品妥善保管，若不慎遺失，可就近向派出所報案或至警政署拾得遺失物管理系統查詢。

梁男高興的與員警合影。（民眾提供）

