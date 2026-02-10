為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    加強重要節日維安首日 桃市大園分局查獲毒駕、毒品案另逮2通緝犯

    2026/02/10 10:59 記者余瑞仁／桃園報導
    大園警分局執行加強重要節日安全維護工作，昨晚由分局長蘇茂智主持勤前教育。（大園警分局提供）

    警方2026年加強重要節日安全維護工作於昨（9）日晚間展開，桃園市警局規劃雷霆除暴專案，大園警分局動員40餘名警力，由分局長蘇茂智主持勤教，執行擴大臨檢及封鎖式路檢勤務，查獲毒駕、毒品案2件3人，扣案依托咪酯菸彈（喪屍菸彈）100餘公克，另查獲詐欺通緝犯2人。

    大園警分局表示，昨晚針對轄內經常發生治安事件的棋牌社、汽車旅館、養生館等易生涉毒品、賭博及色情等治安顧慮場所，執行擴大臨檢及封鎖式路檢勤務，強力掃蕩不法份子，透過強力掃蕩、攔截圍捕查獲毒駕、毒品案2件3人，查扣依托咪酯菸彈（油）百餘公克，並查獲詐欺通緝犯2件2人。

    大園分局長蘇智茂表示，為讓民眾安心過好年，針對轄區治安秉「除惡務盡、刨根究底」原則，遏止各類犯罪發生，以強化民眾對警察維護治安的信心，也呼籲民眾若發現任何可疑犯罪行為，請立即向警方報案，透過警民合作，讓警方能迅速反應、即時遏止犯罪，共同營造更安全的生活環境。

    警方臨檢治安顧慮場所。（大園警分局提供）

    警方實施封路攔查酒駕、毒駕。（大園警分局提供）

