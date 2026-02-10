繼承1.68億遺產賣屋稱「沒錢繳房貸」 貴婦房地合一稅須補徵522萬

北高行指出，被繼承人遺留的資產包括房產、股票及現金，市價約2.6億元，遠高於1.5億元的負債，淨餘額超過1億元，足以認為盧女個人及家庭財產水準極高，示意圖。（資料照）

台北市盧姓女子繼承兄長兩處豪宅與1.68億遺產後，兩年內火速轉手賣掉房產，獲利後以無力償債為由，申報較低20%非自願性交易稅率。財政部台北國稅局查核發現，盧女全家資產破億、年領數百萬股利，與財政部保障「遺屬基本生活」的紓困意旨不符，認定其為自願售屋，應補徵房地合一稅522萬餘元；台北高等行政法院審理後，亦認財政部認定並無違誤，判決敗訴。

判決指出，盧女於2022年繼承兄長位於台北市士林區（A房地）及台中市西屯區（B房地）的多處豪宅，並承接約9200萬元的房貸；繼承未滿5年，盧女便以總價共1億6850萬元出售兩處房產。直至2023年，盧女再分別出售台北士林區及台中西屯區繼承房地，並自行申報房地合一所得稅，按非自願性交易稅率20%計算，繳納稅額共約694萬7048元。

申報房地合一稅時，盧女主張自己並無工作收入，因繼承債務龐大，每月需支付貸款本息與管理費逾66萬元，必須出售房地以維持基本生活，符合財政部公告「非自願交易」情形，應適用較低稅率20%。

財政部依據查得資料認定，盧女持有房地期間超過2年、未逾5年，且不屬非自願性交易，依法適用35%稅率，須補徵稅額分別為台北房地318萬2995元、台中房地204萬1965元。

北高行審理認為，房地合一稅針對短期持有課徵重稅，目的是抑制房市炒作。財政部雖然開放「因無力償還房貸而被迫賣屋」可適用輕稅，但前提為客觀上無足夠資力，以保障基本生活。

北高行調查，盧女2022年度個人股利即高達654萬元，包含配偶及未成年子女在內，全家所得合計逾1552萬元。另根據利息及股利推算，盧女全家持有的上市公司股票及銀行存款市值合計高達1.5億至1.7億元。

北高行指出，被繼承人遺留的資產包括房產、股票及現金，市價約2.6億元，遠高於1.5億元的負債，淨餘額超過1億元，足以認為盧女個人及家庭財產水準極高，對於每年400萬元的債務本息「顯然足以負擔且仍有餘裕」，而賣房是其基於理財規劃的自願選擇，而非為了維持基本生活「非自願」行為，認定國稅局補徵有理，判決敗訴。

