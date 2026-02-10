半個月奪2命！男大生139線「死亡彎道」撞飛搶救8小時不治

男大生昨天在139線「死亡彎道」跑山撞飛，搶救8小時傷重不治。（警方提供）

中部1名20歲男大學生昨天下午騎機車行經彰化縣芬園鄉139線大彰路「死亡彎道」時，突然失控衝往路旁草叢，連人帶車噴飛倒地OHCA命危，經醫護搶救一度恢復心跳，不料漏夜搶救8小時後，今天（10日）凌晨疑因顱內出血搶救無效，據警方了解，該名男大生目前放寒假，昨天騎機車疑似在回家途中自摔。這也是半個多月來139線第2起死亡車禍，地方議論紛紛。

消防局昨天下午4點多接獲民眾報案指出，芬園鄉大彰路發生一起機車自撞的嚴重事故，消防人員趕往現場發現1名20歲男性大學生倒臥路邊，其所騎乘的機車則倒在草叢內，車體嚴重受損。消防人員發現男子心肺功能停止，立即給予初步治療，旋即火速送秀傳醫院急救。

秀傳醫院指出，該名男大生顱內出血，到院時傷勢相當嚴重意識不清，昏迷指數3分，經漏夜搶救8小時，今天凌晨零點左右搶救無效，宣告不治。警方初步了解，死者昨天騎車返回住家途中發生事故。

上月24日彰化市中正路、中民街口發生死亡車禍，走路買菜的婦人在穿越斑馬線時，大貨車疑因視線死角，未發現婦人身影而直接撞上，造成婦人死亡；隔天芬園鄉139線大彰路發生紅牌機車自撞，1名20歲男性騎士當場OHCA，經急救後仍因傷重宣告不治。彰化警分局為此執行為期3天的交通大執法，3天取締36件超速，不料昨天139線又發生死亡車禍，地方質疑交通大執法毫無效用。

男大生的機車衝入草叢嚴重受損。（警方提供）

139線17天前才發生一起紅牌重機自摔的死亡車禍，不料今天再傳憾事。（資料照）

