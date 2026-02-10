為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國道遇巨大輪胎皮！連續13車「踩雷」受損

    2026/02/10 09:54 記者顏宏駿／彰化報導
    國1埔鹽路段聯結車發生輪胎皮掉落害慘13輛車拋錨。（圖／國道警方提供）

    國1埔鹽路段聯結車發生輪胎皮掉落害慘13輛車拋錨。（圖／國道警方提供）

    國道1號彰化埔鹽路段，出現車道「隱形殺手」！一巨大輪胎皮出現在車道上，13部車輛閃避不及，出現劇烈彈跳、方向盤失控，部分車輛受損，車主欲哭無淚。

    此起事件發生於在2月6日晚間近8點，受害民眾9日晚間才將自己的遭遇PO上網路，原PO說，他新買的BMW，包括底盤、保險桿、水箱冷排、大燈等多處破裂，恐噴高達數十萬維修費用，當時約有13部車輛因巨大聲響，停靠路肩檢查。

    國道警察第三隊調查，當晚國道1號北上207公里處，一輛由44歲邱姓男子駕駛的聯結車，輪胎皮在行駛途中脫落，掉落在車流繁忙的國道中央。由於當時正值週五夜晚，車流量大、車速快，脫落的胎皮宛如隱形殺手，導致後方來車閃避不及，接連發生碰撞。

    國道第三公路警察大隊表示，該聯結車駕駛因裝載物品未綑綁牢固（胎皮脫落），將依《道路交通管理處罰條例》開罰最高6000元。此外，駕駛還必須負起後續連帶賠償責任，面對多達13部受害車輛的鉅額求償。國道警方也再次呼籲駕駛人，上路前務必檢查車輛狀況及裝載安全，以免類似事件重演，危害自身與其他用路人的安全。

    國1彰化埔鹽路段聯結車發生輪胎皮掉落，害13輛車拋錨。（圖／國道警方提供）

    國1彰化埔鹽路段聯結車發生輪胎皮掉落，害13輛車拋錨。（圖／國道警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播