國道遇巨大輪胎皮！連續13車「踩雷」受損

國1埔鹽路段聯結車發生輪胎皮掉落害慘13輛車拋錨。（圖／國道警方提供）

國道1號彰化埔鹽路段，出現車道「隱形殺手」！一巨大輪胎皮出現在車道上，13部車輛閃避不及，出現劇烈彈跳、方向盤失控，部分車輛受損，車主欲哭無淚。

此起事件發生於在2月6日晚間近8點，受害民眾9日晚間才將自己的遭遇PO上網路，原PO說，他新買的BMW，包括底盤、保險桿、水箱冷排、大燈等多處破裂，恐噴高達數十萬維修費用，當時約有13部車輛因巨大聲響，停靠路肩檢查。

國道警察第三隊調查，當晚國道1號北上207公里處，一輛由44歲邱姓男子駕駛的聯結車，輪胎皮在行駛途中脫落，掉落在車流繁忙的國道中央。由於當時正值週五夜晚，車流量大、車速快，脫落的胎皮宛如隱形殺手，導致後方來車閃避不及，接連發生碰撞。

國道第三公路警察大隊表示，該聯結車駕駛因裝載物品未綑綁牢固（胎皮脫落），將依《道路交通管理處罰條例》開罰最高6000元。此外，駕駛還必須負起後續連帶賠償責任，面對多達13部受害車輛的鉅額求償。國道警方也再次呼籲駕駛人，上路前務必檢查車輛狀況及裝載安全，以免類似事件重演，危害自身與其他用路人的安全。

