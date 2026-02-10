為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    春節15天重要節日安全維護 警強化護鈔與反詐服務

    2026/02/10 09:46 記者劉慶侯／台北報導
    警方提供護鈔安全勤務。（記者劉慶侯翻攝）

    警方提供護鈔安全勤務。（記者劉慶侯翻攝）

    春節年假即將到來，警政署自即日起至23日24時止，啟動為期15天「加強重要節日安全維護工作」，北市警萬華分局特別製作宣導短片，籲請民眾注意居安全。尤其民眾若需存（提）款、舉家外出旅遊或訪友時，可向轄區派出所申請護鈔。民眾感受溫馨安全過個好年。

    北市警萬華分局於農曆春節前特別拍攝「治安平穩、交通順暢及民眾安心」等3篇微電影，影片均由分局員警編導、拍攝、監製及剪輯，演員除了該分局員警及行政人員外，並結合轄區華泰銀行行員、保全、義警、守望相助隊及警察志工等民力。

    影片內容除展示金融機構防搶演練、快速打擊犯罪，宣導防搶、反詐騙之外，並提醒汽（機）車行經路口時，應禮讓行人優先通行，另於交通雍塞路段，應保持路口淨空，並配合交通疏導措施及現場員警指揮，維持交通順暢，避免意外事故發生；同時宣導民眾善加利用護鈔、舉家外出安全維護等民眾安心服務。

    萬華分局希望透過微電影宣導近期最常見、民眾損失金額最高的詐騙手法就是「假投資詐騙」，呼籲勿輕信網友或陌生人投資秘笈，強調保證獲利就一定是詐騙，建議民眾有疑問就撥打165專線，或就近向派出所查證，勿讓詐騙集團有可趁之機。

    另外出旅遊前，請注意收聽警察廣播電臺，掌握交通動線及周邊車流狀況，並配合交通管制及疏導措施；存（提）款、舉家外出旅遊或訪友時，可向轄區派出所申請護鈔、舉家外出安全維護等服務，確保市民財產安全，讓大家能平安過好年。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播