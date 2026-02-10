春節15天重要節日安全維護 警強化護鈔與反詐服務

警方提供護鈔安全勤務。（記者劉慶侯翻攝）

春節年假即將到來，警政署自即日起至23日24時止，啟動為期15天「加強重要節日安全維護工作」，北市警萬華分局特別製作宣導短片，籲請民眾注意居安全。尤其民眾若需存（提）款、舉家外出旅遊或訪友時，可向轄區派出所申請護鈔。民眾感受溫馨安全過個好年。

北市警萬華分局於農曆春節前特別拍攝「治安平穩、交通順暢及民眾安心」等3篇微電影，影片均由分局員警編導、拍攝、監製及剪輯，演員除了該分局員警及行政人員外，並結合轄區華泰銀行行員、保全、義警、守望相助隊及警察志工等民力。

影片內容除展示金融機構防搶演練、快速打擊犯罪，宣導防搶、反詐騙之外，並提醒汽（機）車行經路口時，應禮讓行人優先通行，另於交通雍塞路段，應保持路口淨空，並配合交通疏導措施及現場員警指揮，維持交通順暢，避免意外事故發生；同時宣導民眾善加利用護鈔、舉家外出安全維護等民眾安心服務。

萬華分局希望透過微電影宣導近期最常見、民眾損失金額最高的詐騙手法就是「假投資詐騙」，呼籲勿輕信網友或陌生人投資秘笈，強調保證獲利就一定是詐騙，建議民眾有疑問就撥打165專線，或就近向派出所查證，勿讓詐騙集團有可趁之機。

另外出旅遊前，請注意收聽警察廣播電臺，掌握交通動線及周邊車流狀況，並配合交通管制及疏導措施；存（提）款、舉家外出旅遊或訪友時，可向轄區派出所申請護鈔、舉家外出安全維護等服務，確保市民財產安全，讓大家能平安過好年。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

