領1500元日薪當車手 2寶媽面交500萬被逮判刑11月

領1500元日薪當車手，2寶媽面交500萬遭逮。示意圖。（資料照）

苗栗縣盧姓女子育有一對兒女，但與一名被害人蕭女面交500萬現金時被警方逮捕，盧女稱因生計困難加入「合法公司」協助取款，她遭到詐騙集團利用；苗栗地院法官近期審理後，不採信盧女當場遭逮。法院依三人以上共同詐欺取財未遂罪等，判處有期徒刑11月，併科罰金6萬元，沒收犯罪所得4365元。

判決書指出，盧女加入詐騙集團後擔任車手，該詐團假冒投資平台「Crypto星球交易所」，誘騙蕭女投資虛擬貨幣，蕭女發現有異便配合警方設局埋伏，於去年8月間與該詐騙集團約定面交500萬，盧女前往取款被當場逮捕，並起出詐騙集團給付給盧女的車資4365元。

請繼續往下閱讀...

盧女被逮後稱，她於汽車旅館負責清潔工作，領有中低收入戶證明，需扶養2名年幼子女，長期承受經濟壓力，於去年5月間透過LINE加入詐欺集團，擔任面交車手，報酬為每日1500元。

法官審酌，盧女雖非詐團核心成員，但其擔任取款角色，為詐騙得以完成的關鍵環節，嚴重危害社會治安。惟考量其無前科、犯後坦承、家庭負擔沉重，且本案未造成實際財損，量處11月徒刑及罰金6萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法