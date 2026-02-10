為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷新店站傳「帽子老翁持刀」 報案女子涉謊報送辦

    2026/02/10 08:30 記者陸運鋒／新北報導
    警方獲報出動多名警力到場，並未發現持刀男子，經調閱監視影像也未發現。（記者陸運鋒翻攝）

    警方獲報出動多名警力到場，並未發現持刀男子，經調閱監視影像也未發現。（記者陸運鋒翻攝）

    台北捷運新店站昨晚傳出疑似有男子持刀，新店警分局獲報出動大批警力持盾牌到場，並未發現持刀男子，原本懷疑是一名頭戴帽子的老翁，但專案小組調閱影像查證，未發現符合特徵對象，經循線找到報案人吳姓女子後，她對於報案內容說詞反覆，研判有謊報之嫌，詢後函送偵辦。

    新店警分局表示，昨天晚間7時37分許接獲台北捷運行控中心通報，於北捷新店站311次車後三節車廂，有一名男子持刀，需要警方到場協助，立即派遣碧潭派出所警力前往了解。

    警方指出，多名警力持盾牌到場後，未發現通報所稱持刀男子，也無發現傷者與民眾恐慌情事，但仍保持警戒，持續於捷運站體周遭搜尋、戒備，並成立專案小組調閱車廂及月台監視器畫面查證，未發現符合特徵對象。

    據知，專案小組昨天深夜11時許，循線找到報案人52歲吳女，她原先稱看見一名老翁持刀，隨後又改口是一名女子脖子上的項鍊掛著一把小刀，對於報案內容說詞反覆、交代不清，且不願配合指認說明，警方研判有謊報之虞，警詢後依刑法第171條未指定犯人誣告罪嫌函送台北地檢署偵辦。

    警方帶回涉嫌謊報的吳姓女子。（記者陸運鋒翻攝）

    警方帶回涉嫌謊報的吳姓女子。（記者陸運鋒翻攝）

