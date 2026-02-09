苗栗縣三灣鄉普發5000元 財源竟是前鄉長貪污、廠商繳回公庫經費

苗栗縣三灣鄉將普發5000元，財源竟是前鄉長温志強（圖）貪污、廠商繳回公庫經費。（資料照）

苗栗縣三灣鄉緊鄰縣內人口最多的頭份市，但人口外移嚴重，目前全鄉人口依統計共5645人，因去年中央全民普發1萬元現金，新竹縣橫山鄉去年11月也普發5000元，三灣鄉鄉代會於近期臨時會提案並通過普發鄉民每人5000元，鄉公所將研擬相關自治條例後發放。三灣鄉代會主席邱騰森說，財源為前鄉長温志強任內涉貪收賄，涉案廠商繳回公庫費用與公所要求涉案廠商返還款項共3000多萬。

三灣鄉李運光指出，此案非鄉公所主動提出，而是由代表會提案通過，三灣鄉公所將依法配合辦理後續流程，讓鄉親能領到5000元；李運光也強調，並非另外編列新增預算或動用建設經費，屬於既定收入的運用。

李運光強調，針對普發5000元是否影響未來補助經費，鄉公所會主動向苗栗縣政府及中央相關單位說明此案財源結構與執行情形，確保不因發放現金影響後續向中央爭取補助時的自籌款比例或補助權益。

由於此案於臨時會甫通過，關於領取資格、何時設籍三灣鄉等，邱騰森說，將由鄉公所研擬相關自治條例後送交代表會審議通過發放，過年後召開臨時會或定期會通過後即可發放，至於總共發放經費，邱騰森說，以三灣鄉人口計算約需2800多萬，足夠支應。

温志強被控於2018至2021年任鄉長期間涉及工程及人事收賄案件129件；苗栗地方法院去年8月判他每案各2年到10年半不等刑期，總共400多年，但温志強二審未出庭棄保潛逃，經查已飛往香港不知去向。

