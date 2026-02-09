金門「節安工作」體感8度中開跑 副縣長慰問警力 嚴守治安與交通

金門縣警察局「115年加強重要節日安全維護工作」起跑，副縣長陳祥麟說，期盼針對年節特性可能衍生行的安全、防搶、杜絕賭博，加強查緝。（金門縣警察局提供）

金門縣警察局「115年加強重要節日安全維護工作」今天晚間10點與全國同步起跑，副縣長陳祥麟前往致贈加菜金並為參與人員打氣時指出，期盼警察同仁針對年節特性可能衍生防搶、杜絕賭博、注意行的安全，加強查緝。

為期15天的「加強重要節日安全維護工作」（以下簡稱春安）開跑，縣警局與協勤警力由局長黃壬聰率領，於體感攝氏8度中在金城分局大會師，副縣長陳祥麟前往致贈加菜金及慰問品，由義警大隊大隊長陳緣姿、民防大隊副大隊長陳聰泉、義交大隊中隊長翁維駿、金城分局分局長周宏璘及各守望相助隊隊長等人代表受贈。

警職出身的陳祥麟說，1995年時任縣警局行政課長，當時手上的業務有保安、民防，所有春安工作大概也都是在行政課做成，是他人生中非常重要的一段；義警大隊、民防大隊也是在那個年代成立的。

他說，春安工作以「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」為3大工作主軸外，縣長陳福海也很重視「毒品零容忍」、「公安零事故」；春節期間，會有大量的旅客從台灣、中國到金門，交通事故一定要降低；止此，過年會有大量金錢往來，尤應注意金融機構的防搶、守護，杜絕賭博等都是防範重點。

陳祥麟說，這兩天有冷氣團來襲，呼籲執勤務必添加衣物，注意保暖。

警察局長黃壬聰說，專案期間將結合民防、義警、義交、守望相助隊等民力，全力投入治安及交通維護工作，隨時提高警覺，同時注意執勤安全、服務態度與執勤技巧，要讓鄉親能感受到優質的服務，過個平安、快樂、順遂的好年。

金門縣副縣長陳祥麟（右一）由縣警局長黃壬聰（左一）贈送加菜金給代表接受的義警大隊大隊長陳緣姿（中）、民防大隊副大隊長陳聰泉（左二）、義交大隊中隊長翁維駿（右二）。 （金門縣警察局提供）

金門縣副縣長陳祥麟（右五）由縣警局長黃壬聰（右七）陪同贈送加菜金給各協勤民力。 （讀者提供）

金門縣副縣長陳祥麟（前排右七）由縣警局長黃壬聰（前排右八）陪同，贈送加菜金給各職警、義警等協勤民力。（金門縣警察局提供）

