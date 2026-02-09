還有機會！2/9 威力彩連30摃 今彩539頭獎開5注落4縣市

2月9日開獎的第115000034期今彩539頭獎開出5注，第115000012期威力彩頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2月9日開獎的第115000034期今彩539頭獎開出5注，由新北市樹林區佳園路三段91號1樓的「壕運來彩券行」、南投縣南投市三和里公園南街25號1樓的「博億彩券行」、臺北市中山區五常街53巷16號1樓的「金好彩券行」、高雄市新興區復橫一路155號1樓的「啟豐行」和新北市蘆洲區民族路424之2號的「上上簽投注站」開出；第115000012期威力彩頭獎摃龜，已連30摃，下期頭獎彩金上看13.5億元。

第115000012期威力彩中獎號碼為「第一區：13、14、16、33、34、37，第二區：02」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共31注中獎，每注可得15萬元；肆獎共242注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1649注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬1244注中獎，每注可得800元；柒獎共2萬3391注中獎，每注可得400元；捌獎共13萬3910注中獎，每注可得200元；玖獎共15萬6685注中獎，每注可得100元；普獎共31萬3247注中獎，每注可得100元。

第115000034期今彩539中獎號碼為「16、21、25、31、35」，頭獎5注中獎，每注可得480萬元；貳獎共260注中獎，每注可得2萬元；參獎共8086注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬5182注中獎，每注可得50元。

第115000034期39樂合彩中獎號碼為「16、21、25、31、35」，四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共232注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬464注中獎，每注可得1125元。

第115000034期3星彩中獎號碼為「101」，壹獎共269注中獎，每注可得5000元。

第115000034期4星彩中獎號碼為「7694」，壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

