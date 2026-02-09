為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    彰化鹿港清潔隊深夜烈焰沖天 廢棄物助燃吞噬挖土機、山貓

    2026/02/09 22:01 記者湯世名／彰化報導
    鹿港清潔隊旁堆置場大火，烈焰沖天，挖土機被大火燒毀。（消防局提供）

    鹿港清潔隊旁堆置場大火，烈焰沖天，挖土機被大火燒毀。（消防局提供）

    悚！彰化縣鹿港鎮清潔隊今天（9日）晚間驚傳大火，一旁堆置場內的廢棄物彈簧床與家具突然竄火且一發不可收拾，一度烈焰沖天，還波及一旁的挖土機與山貓全面燃燒，消防局據報派出21名消防員趕往搶救，火勢直到9點多獲得控制，但挖土機與山貓都慘遭燒毀，一度傳出是堆置場內的廢棄電池燃燒，不過起火原因還要進一步釐清。

    這起大火發生在今天晚間近8點，清潔隊旁的堆置場突然發生大火，由於通報火勢相當猛烈，消防局立即派出21名消防員、12輛消防車趕往現場，消防人員到達現場後，發現為廢棄物燃燒，火勢波及電線，並燃燒到現場1台山貓及1台挖土機，現場立即部署水線灌救，並通報台灣電力公司派員到場處理電線安全事宜，於9點20分完成斷電作業。火勢在晚間9點多獲得控制，起火原因調查中。

    這場大火造成挖土機、山貓都燒到只剩骨架，損失慘重。

    鹿港清潔隊旁堆置場大火，烈焰沖天。（民眾提供）

    鹿港清潔隊旁堆置場大火，烈焰沖天。（民眾提供）

    鹿港清潔隊旁堆置場今晚大火，烈焰沖天。（民眾提供）

    鹿港清潔隊旁堆置場今晚大火，烈焰沖天。（民眾提供）

    消防員全力搶救。（民眾提供）

    消防員全力搶救。（民眾提供）

    山貓慘遭大火燒毀。（消防局提供）

    山貓慘遭大火燒毀。（消防局提供）

