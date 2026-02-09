小三護理師懷孕傳訊要醫師｢做到流產｣ 元配氣炸獲賠60萬

何姓護理師出軌醫師生子，後來懷孕要求他做愛拿掉小孩，被高雄高分院判賠元配60萬。（情境照）

高市某公立醫院醫生偷吃何姓護理師生子，並在她二度懷孕被發現後，簽署協議書保證斷絕關係，若違約賠償上千萬元，不料2人卻藕斷絲連，元配大怒求償，高等高雄分院調查，何女曾傳訊息予其夫要求開房間、做愛做到流產等語，判決何女賠償60萬元定讞。

據了解，甲男為某公家醫院醫師、何女則為護理師，2人在2017年8月28日開始交往，多次發生性關係，並育有1名未成年小孩。後來，何女又懷孕，被甲男妻子小茹（化名）察覺，雙方在律師調解下，於2022年10月7日簽署協議書，甲男和何女保證斷絕男女關係，若違反約定連帶賠償1000萬元。

後來，小茹發現他們藕斷絲連，何女曾多次傳送訊息予甲男，憤而要求賠償精神撫慰金、懲罰性違約金共150萬元。

何女則說，小茹與甲男感情本即不睦，她是否有配偶權非無疑義；又說，她與甲男任職於同一職場，協議書禁止他們有任何接觸，是不當限制其工作，顯有違反公序良俗。

高雄地院和高雄高分院調查，何女曾傳訊息予甲男說：「既然你那麼想要我拿掉小孩，但我又下不了手！不如你來下手吧，別說我沒給你機會…你找時間我們約開房間吧，你想怎麼玩，我都配合你 你把他做愛做到流產吧…小孩的生命算你結束掉的！」「記得多保存一些精液喔」、「我還可以幫你準備威爾剛還是必利勁」、「別說我沒給機會～～你安排近期我們碰面做愛吧！如果你還能面對我，還能做愛，我就去拿掉小孩！」等節，判決何女敗訴要賠，全案落幕。

