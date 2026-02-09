轟！彰化伸港死亡車禍 電動機車騎士遭曳引車輾壓臟器噴出

伸港今天驚傳死亡車禍，騎士慘遭曳引車壓扁臟器噴出。（警方提供）

轟！彰化縣伸港鄉今天（9日）傍晚發生一起死亡車禍，1輛曳引車與1輛電動機車在興工路發生碰撞，騎乘電動機車的男子慘遭曳引車輾壓，當場臟器噴出慘死，並未送醫，事故發生原因與肇事責任由警方釐清。

居民怒控常有大車超速 盼科技執法

當地有居民向縣議員賴清美陳情，當地大型車輛都開很快，連轉彎時也都很快，警方應該加強取締。

彰化縣消防局今天傍晚接獲民眾報案指出，伸港鄉興工路發生一起嚴重事故，消防局派員趕往現場，發現是電動機車與曳引車事故，男性機車騎士臟器外露明顯死亡，由轄區員警到場協助處理，並未送醫。警方初步了解，機車騎士是與曳引車發生碰撞，遭曳引車右前車頭撞倒後輾過，當場死亡。

當地居民向縣議員賴清美反映指出，他是住附近的居民，此處十字路口大卡車每一輛都開很快，包含轉彎時也都很快，是否可以在那實施科技執法？賴清美並指出，行經該處的大卡車每一輛都很趕，按喇叭聲也都像噪音；上月底濱海路進工業區也發生一起死亡車禍，大型車應減速慢行，要求警方多加取締超速超重，也請用路人行經此處一定要小心行車。

伸港今天傳出死亡車禍，騎士與曳引車碰撞倒地遭輾死亡。（警方提供）

拖板車與機車發生碰撞事故，騎士慘遭輾斃。（消防局提供）

