為20萬債務糾紛砸爛擋風玻璃 台中警速逮兇嫌

台中市顏姓男子（左一）稱因和王姓男子有債務糾紛，昨晚持破壞剪砸破王男車窗。警方今天下午將顏男逮捕送辦。（記者陳建志翻攝）

台中一名王姓男子（33歲），昨晚將車停在南區五權南路與忠明南路口，要開車時才發現前後擋風玻璃、車窗，全被敲破砸爛，趕緊向轄區第三分局報案，員警獲報後，調閱監視器鎖定犯案車輛，今天下午3點多逮捕下手的顏姓男子（49歲），顏男稱因和王男有20萬元債務糾紛，才持破壞剪砸破玻璃，警方訊後依恐嚇及毀損罪移送台中地檢署偵辦。

台中市一名王姓男子，將車停在南區五權南路與忠明南路口，沒想到昨晚10點25分要開車時，發現整輛車前後擋風玻璃、車窗，全被敲破砸爛，氣得向轄區第三分局報案。

請繼續往下閱讀...

警方獲報立刻調閱監視器追查，發現本案疑似是金錢債務糾紛，鎖定一部自小客車和1名犯嫌涉案，經全力追緝，今天下午3點半左右，逮捕下手的顏姓男子（49歲），顏男供稱因和王男有20萬元債務糾紛，才持破壞剪砸破車子玻璃，訊後被依恐嚇及毀損罪移送台中地檢署偵辦。

台中市顏姓男子稱因和王姓男子有債務糾紛，昨晚持破壞剪砸爛王男車窗、擋風玻璃。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法