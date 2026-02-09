為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    為20萬債務糾紛砸爛擋風玻璃 台中警速逮兇嫌

    2026/02/09 19:28 記者陳建志／台中報導
    台中市顏姓男子（左一）稱因和王姓男子有債務糾紛，昨晚持破壞剪砸破王男車窗。警方今天下午將顏男逮捕送辦。（記者陳建志翻攝）

    台中市顏姓男子（左一）稱因和王姓男子有債務糾紛，昨晚持破壞剪砸破王男車窗。警方今天下午將顏男逮捕送辦。（記者陳建志翻攝）

    台中一名王姓男子（33歲），昨晚將車停在南區五權南路與忠明南路口，要開車時才發現前後擋風玻璃、車窗，全被敲破砸爛，趕緊向轄區第三分局報案，員警獲報後，調閱監視器鎖定犯案車輛，今天下午3點多逮捕下手的顏姓男子（49歲），顏男稱因和王男有20萬元債務糾紛，才持破壞剪砸破玻璃，警方訊後依恐嚇及毀損罪移送台中地檢署偵辦。

    台中市一名王姓男子，將車停在南區五權南路與忠明南路口，沒想到昨晚10點25分要開車時，發現整輛車前後擋風玻璃、車窗，全被敲破砸爛，氣得向轄區第三分局報案。

    警方獲報立刻調閱監視器追查，發現本案疑似是金錢債務糾紛，鎖定一部自小客車和1名犯嫌涉案，經全力追緝，今天下午3點半左右，逮捕下手的顏姓男子（49歲），顏男供稱因和王男有20萬元債務糾紛，才持破壞剪砸破車子玻璃，訊後被依恐嚇及毀損罪移送台中地檢署偵辦。

    台中市顏姓男子稱因和王姓男子有債務糾紛，昨晚持破壞剪砸爛王男車窗、擋風玻璃。（記者陳建志翻攝）

    台中市顏姓男子稱因和王姓男子有債務糾紛，昨晚持破壞剪砸爛王男車窗、擋風玻璃。（記者陳建志翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播