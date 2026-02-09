為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    演練啦！老婦與搶匪裡應外合搶農會 龜山警防搶快打部隊迅速制伏

    2026/02/09 18:45 記者鄭淑婷／桃園報導
    龜山警分局9日在龜山區農會舉行防搶演練，搶匪事先喬裝成老婦人進入察看，俟機通知外頭同夥持刀闖入行搶。（警方提供）

    農曆春節前民眾常有領取大筆現金的需求，桃園市龜山警分局今（9）日舉辦春節防搶演練，搶匪事先喬裝老婦人進入龜山區農會察看，再俟機通知外頭同夥持刀闖入行搶，行員依照平時訓練適時按下警報，分局勤務指揮中心獲報，立即出動線上警網防搶快打部隊，8名警員迅速到場制伏2名搶匪。

    龜山警分局表示，藉狀況演練提升行員們的應變能力，鑑於春節前夕大筆現金流通大，洽公民眾看見警方在守護自身存款非常安心，大大提升防搶宣導的效果，也提醒民眾防竊、防搶、防詐騙小撇步，春節期間欲提領大筆現金，除謹慎防範身邊陌生人，最好由親友陪同，此外，警政署打詐儀表板，民眾可以即時掌握全國詐騙最新動態及案例。

    龜山警分局表示，警方在春節前後會針對金融機構、銀樓、加油站、超商、彩券行及各大寺廟、喜宴等巨大現金匯流處所，24小時派員加強巡邏確保安全，並規劃攻勢勤務與金融機構建立聯繫管道，強化警民合作動能，確保民眾平安過年。

    龜山警分局9日在龜山區農會舉行防搶演練，搶匪事先喬裝成老婦人進入察看，再俟機通知外頭同夥持刀闖入行搶。（警方提供）

