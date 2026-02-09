嚇人！台鐵台中站旅客包包突冒煙 竟是行動電源自燃

一名張姓男子搭乘台鐵在台中站正要出站時，放在包包的行動電源突自燃，所幸及時發現撲滅，現場無人受傷。（記者陳建志翻攝）

台中一名張姓男子（41歲），今天到台鐵台中車站搭車時，將未開啟使用的行動電源放在背包內，沒想到正要出站時，放在背包的行動電源突然自燃冒煙，看到的民眾都嚇了一跳，所幸清潔人員發現，趕緊拿滅火器撲滅，現場沒有人員受傷及設備毀損。

這起行動電源自燃意外，發生在今天上午10點50分左右，鐵路警察局台中分局台中分駐所接獲民眾通報，台中車站北邊剪票口發生旅客放置背包內行動電源自燃，立即派員趕赴現場查處。

到場時發現，一名張姓男子（41歲）將未開啟使用的行動電源放在背包內，沒想到正要出站時，放在背包的行動電源突然自燃冒煙，車站清潔人員發現，立即使用滅火器撲滅，所幸及時發現，現場無人受傷及設備毀損。

鐵路警察局呼籲，民眾購買行動電源應認明經濟部標準檢驗局檢驗標章，於搭乘火車應在視線可及範圍內隨身攜帶保管，若發現冒煙、異味或過熱情形，應立即停止使用並通知列車人員，以共同維護列車運輸安全。

