續攤吃宵夜嫌太吵！ 花蓮街頭10人大亂鬥 7打3遭警送辦

花蓮市街頭昨凌晨爆發一起聚眾鬥毆案件，警方迅速找到相關人移送法辦。（警方提供）

花蓮市街頭昨凌晨爆發一起聚眾鬥毆案件！潘姓男子等10人與蘇姓男子等3人，分別在KTV與小吃店飲酒續攤後，在花蓮市新港街相遇，雙方疑因下車時說話音量過大引發口角，竟當街上演1大亂鬥。警方獲報趕抵時，動手的潘男一方已先行離去，留下頭部受傷的蘇男3人。警方隨即發動追緝，於當日下午把涉案的7名男子查緝到案，全案依妨害秩序、傷害等罪嫌移送法辦。

花蓮警分局今指出，昨日凌晨3點30分左右接獲報案，花蓮市新港街某小吃攤前有大批民眾發生肢體衝突。警方立即調派優勢警力趕往，抵達現場時，僅剩受傷的43歲蘇姓男子等3人在場，其中蘇男頭部血流如注、情緒相當激動，員警當場大聲喝令控制現場秩序，並通報救護車把3人送醫救治，所幸經醫治後均無生命危險。

據了解，28歲潘姓男子一行10人（7男3女）剛在KTV唱完歌，搭計程車抵達新港街準備吃宵夜續攤；而蘇姓男子等3人也剛好搭車抵達同地點。蘇男疑因酒後不滿潘男一群人下車時太過喧嘩，出言要求「小聲一點」，雙方互不認識卻因此爆發激烈口角，隨即在新港街頭徒手互毆。

警方現場勘查並調閱周邊監視器比對，迅速掌握潘男一方7人身分。經擴大追查，於昨日下午4點多，陸續通知涉案動手的7名男子到案說明。潘男等人向警方供稱，是因為對方先開口嗆聲，酒後一時衝動才會動手反擊。

花蓮分局強調，酒後衝突零容忍，警方對於任何破壞治安的暴力行為絕不寬貸。全案訊後將參與動手的潘男、蘇男共10人，依刑法聚眾鬥毆、傷害罪嫌移請花蓮地方檢察署偵辦。警方呼籲民眾，遇有糾紛應保持理性剋制，切勿因一時情緒失控以身試法，警方必定依法究辦，守護市民安全。

