    盜用鄰居柯基犬照片貼群組諷「柯羈」 違著作權法判4月加賠5千

    2026/02/09 16:28 記者張文川／台北報導
    柯基犬示意圖與新聞事件無關。（資料照）

    前台北市長柯文哲前年9月因涉京華城等案，被法院裁定羈押禁見，台北市某社會住宅吳姓女子見狀，盜用鄭姓女鄰居臉書上的柯基犬照片，和雞、鴨、台北看守所外觀照合成在一起，藉以嘲諷「柯羈」，貼在有870名成員的社宅LINE社團，柯基主人鄭女不滿對方未經同意重製她拍攝的愛犬照，控告吳女違反著作權法，並民事求償30萬元；台北地院判吳女4月有期徒刑，得易科罰金12萬元，附帶民事賠償5000元。可上訴。

    判決指出，當日該社宅社團內，有人張貼「快訊/柯文哲遭收押禁見」的新聞，吳女下載鄭女的柯基犬照片，狗的上方加註「柯基」2字，並在左邊放雞、鴨的圖片，上方加註「雞鴨」2字，背景則是台北看守所的照片，並在下方寫道「柯的律師一定會馬上提出抗告的」。

    吳女挨告後，坦承其柯基犬是從鄭女的臉書下載重製、公開傳輸至LINE社團，但否認侵害著作權，辯稱她沒有營利，主要的目的是要透過時事討論來活絡鄰居感情，符合合理使用的規定，沒有侵害著作權，且侵害的法益輕微，沒有實質違法性。

    法官審理後認為，依吳女重製照片的狀況，顯見吳女應是意在以「柯基」表示「柯文哲遭羈押」之意，一般社會大眾對於有人遭「羈押」，應會認知是因涉犯刑案嫌疑重大，才會被裁收押，並非榮耀之事，可以引起負面聯想。

    吳女將飼主的柯基犬與柯文哲遭羈押的新聞、連同雞、鴨、看守所一併貼出，客觀上顯有醜化該柯基犬的效果，使令鄭女的狗與遭羈押的犯嫌聯想在一起，法官認為吳女主觀上有醜化鄭女的目的，使鄭女在社宅鄰居間形象低落，可能會使鄰人聯想到飼主可能也品行不端、涉犯刑案。

    法官指出，吳女將柯基的照片「去背（去除背景）」後，將整隻狗貼在社團中，重製的著作與原作相比，比例甚高，並非只擷取極小部分，並非合理使用，對鄭女著作權與名譽的侵害程度也不算輕微，畢竟誰會對於自己的狗被連結到被羈押犯嫌，而感到無比光榮或完全不以為意。

    法官審酌吳女未經鄭女同意或授權，擅自重製照片並公開傳輸供人閱覽，不尊重他人著作權，破壞我國重視保護智慧財產權的國際形象，犯後始終否認犯罪，雖自稱有真誠反省、悔過態度並道歉，但鄭女於審理時表示，吳女到現在都不承認其錯誤，希望從重量刑，可見吳女並未取得被害人原諒，也未達成和解，量刑4月、可易科罰金12萬元，附帶民事賠償5000元。可上訴。

