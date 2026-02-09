不想欠過年！他無法還錢感到羞愧 竟持刀搶超商

有民眾拍下張男持西瓜刀逃離現場身影。（記者徐聖倫翻攝）

36歲張姓男子生活拮据，前陣子向友人借1萬元度日，但遲遲無法還錢。昨晚，張男藉酒壯膽，竟前往新北市五股某超商，亮出西瓜刀行搶，得手3萬元。隨後張男找到友人，但友人不願意收款，最終張男自行投案，被警方依法送辦。

據悉，張男有多項前科，工作不穩定，經濟狀況不佳，上個月他向女性友人借款1萬元過生活，但久久無法還錢，雖然沒有被催還款，這仍舊讓他過意不去。昨晚張男喝了點酒，藉酒壯膽之下，他帶著西瓜刀徒步來到五股區成泰路三段某超商，一進門就說亮刀表示自己不會動粗，只是要錢。

店員見狀趕緊將收銀機打開，將裡頭3萬元現金交給張男後，張男則徒步逃離現場。警方獲報趕抵，隨即調閱相關監視器，並進行一系列蒐證。張男行搶後來到友人開設的美容院，表示自己現在可以還錢，但友人見其神色詭異，又不願透露錢的來源，於是拒絕收下。

張男自知遭警方鎖定，還不了錢也跑不掉，於是搭計程車經過疏洪一路時見到警車，決定下車投案。張男向警方供稱，他無法還錢感到羞愧，所以才下手行搶。警詢後，依強盜罪嫌，將張男移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

張男看到警車自行投案。（記者徐聖倫翻攝）

