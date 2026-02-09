為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    不想欠過年！他無法還錢感到羞愧 竟持刀搶超商

    2026/02/09 16:04 記者徐聖倫／新北報導
    有民眾拍下張男持西瓜刀逃離現場身影。（記者徐聖倫翻攝）

    有民眾拍下張男持西瓜刀逃離現場身影。（記者徐聖倫翻攝）

    36歲張姓男子生活拮据，前陣子向友人借1萬元度日，但遲遲無法還錢。昨晚，張男藉酒壯膽，竟前往新北市五股某超商，亮出西瓜刀行搶，得手3萬元。隨後張男找到友人，但友人不願意收款，最終張男自行投案，被警方依法送辦。

    據悉，張男有多項前科，工作不穩定，經濟狀況不佳，上個月他向女性友人借款1萬元過生活，但久久無法還錢，雖然沒有被催還款，這仍舊讓他過意不去。昨晚張男喝了點酒，藉酒壯膽之下，他帶著西瓜刀徒步來到五股區成泰路三段某超商，一進門就說亮刀表示自己不會動粗，只是要錢。

    店員見狀趕緊將收銀機打開，將裡頭3萬元現金交給張男後，張男則徒步逃離現場。警方獲報趕抵，隨即調閱相關監視器，並進行一系列蒐證。張男行搶後來到友人開設的美容院，表示自己現在可以還錢，但友人見其神色詭異，又不願透露錢的來源，於是拒絕收下。

    張男自知遭警方鎖定，還不了錢也跑不掉，於是搭計程車經過疏洪一路時見到警車，決定下車投案。張男向警方供稱，他無法還錢感到羞愧，所以才下手行搶。警詢後，依強盜罪嫌，將張男移送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    張男看到警車自行投案。（記者徐聖倫翻攝）

    張男看到警車自行投案。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播