北市議員陳怡君涉貪判刑7年10月 檢認「量刑過輕」上訴

議員陳怡君（白衣者）因涉詐領助理費遭判刑。（資料照）

民進黨台北市議員陳怡君涉嫌詐領議會助理補助費達384萬餘元，並收受建商賄賂擔任「門神」，上月經士林地方法院一審判處有期徒刑7年10月、褫奪公權5年。陳怡君先前已坦承犯行並繳回所得，但檢方認為原判決量刑過輕、難認妥適，難以維護社會公平正義，已於今正式提起上訴。

士林地檢署今表示，在收受判決書後經過研議，認為陳怡君、張惠霖及胡偉良等3人之犯行，嚴重影響社會公益及大眾觀感，並指原審對其等罪行量刑顯然過輕，不足以彰顯社會正義，因此今依刑事訴訟法規定提起上訴；至於同案其餘4名被告，檢方則認原判決尚無違誤，不予上訴。

判決指出，陳怡君於第13、14屆議員任內，與辦公室主任張惠霖共謀，明知未實際聘用洪于涵、賀璽、張家蓉等人，卻偽造聘書及人事文件向市議會申請補助。此舉導致議會承辦人員陷於錯誤，按月撥付薪資及春節慰勞金；根據檢調統計，陳怡君於第13屆任期內詐得298萬餘元，第14屆任期又詐得86萬餘元，合計金額高達384萬餘元。

法院調查發現，張惠霖為隱匿犯罪所得，刻意製造金流斷點，先將補助款領出轉存友人帳戶，再以支票方式移轉，藉此規避追查，已構成洗錢行為。除詐領助理費外，陳怡君亦捲入貪瀆醜聞。合議庭指出，陳、張二人自2023年起，以收取每月「顧問費」為名義，收受品嘉建設及品嘉營造相關人員共計70萬5894元。

作為對價，陳怡君利用議員身分向市府單位施壓，協助建商加速建照核發、行道樹遷移、污水審查、道路開挖及臨時用電等行政程序。檢方批評，陳、張二人透過關說與現勘手段干預行政，儼然成為建商「門神」。

法院審酌，陳怡君與張惠霖於偵審期間坦承犯行，並已主動繳回全部犯罪所得，符合依法減刑條件。然而，合議庭認其行為仍嚴重侵害公眾利益，對陳怡君依兩項「共同利用職務機會詐取財物罪」及一項「共同不違背職務收受賄賂罪」，合併判處應執行有期徒刑7年10月，褫奪公權5年。

張惠霖則因共同詐財、洗錢及收賄罪，被判處5年10月徒刑；其餘配合擔任人頭助理的被告，獲判1年10月至2年不等徒刑，均獲緩刑；行賄建商高明義、胡偉良亦則分別處6月及1年徒刑，均得易科罰金，兩人皆褫奪公權3年。

